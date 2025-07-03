التحضير للجزء الرابع من مسلسل الاختيار بفريق عمل جديد

بدأت شركة سنرجي للإنتاج الفني بالتحضير للجزء الرابع من مسلسل “الاختيار”، حيث يشهد العمل أبطالا جدد ونجوم يشاركون لأول مرة بالعمل.

ومن المفترض أن يتم الإعلان رسميًا خلال الأيام القليلة القادمة عن النجوم الرئيسيين للمسلسل، الذي سوف يرصد العديد من الأحداث الوطنية التي وقعت خلال السنوات القليلة الماضية، حيث ما زال العمل في مرحلة التحضير الأولية، إلا أنه سوف يكون من بين الأعمال الدرامية التي تعرض في شهر رمضان المقبل.

جدير بالذكر أن مسلسل الاختيار قد تم إنتاج ثلاثة أجزاء منه، وقام ببطولة الجزء الأول الفنان أمير كرارة وأحمد العوضي، وكان يرصد قصة البطل الشهيد أحمد المنسي، والإرهابي هشام عشماوي.

كما قام ببطولة الجزء الثاني الفنان كريم عبد العزيز وأحمد السقا وأحمد عز وأحمد مكي، وكان يكشف ما قام به رجال المخابرات المصرية والأمن الوطني، في القضاء على الإرهاب.

أما الجزء الثالث فكان من بطولة الفنان ياسر جلال وخالد الصاوي وكريم عبد العزيز وصبري فواز، وكشف كواليس ثورة 30 يونيو، وتجاوزات جماعة الإخوان الإرهابية.

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