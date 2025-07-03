النيابة تقرر حبس 3 شباب اعتدوا على فتاة بالإسكندرية بهدف "التريند"

أمرت النيابة العامة في الإسكندرية بحبس 3 شباب 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد إلقاء القبض عليهم في واقعة ركل إحدى الفتيات في الشارع بمنطقة الشاطبي على كورنيش المدينة، وهو المقطع الذي نشرته فيتو تحت عنوان: “فيديو يهز ضمير العالم شاب يركل فتاة بالإسكندرية”.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين الثلاثة تهمة التعدي على فتاة أثناء سيرها في الشارع، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر مقطع فيديو مسيء.

واعترف المتهمون بتفاصيل الواقعة، وقالوا إنهم شاهدوا الفتاة المذكورة بدائرة قسم شرطة باب شرقى في منطقة الشاطبي علي كورنيش، الإسكندرية، فاتفقوا على قيام أحدهم بالتعدي عليها بالركل على سبيل المزاح، وتصوير مقطع الفيديو ونشره بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تفاصيل الواقعة

وكانت وزارة الداخلية كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بالتعدي على فتاة بالركل حال سيرها بأحد الشوارع بمحافظة الإسكندرية.

وأضافت أنه بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط القائمين على مقطع الفيديو المشار إليه (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة الإسكندرية).

وبمواجهتهم اعترفوا بمشاهدتهم الفتاة المذكورة بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية، فاتفقوا على قيام أحدهم بالتعدى عليها بالركل على سبيل لمزاح، وتصوير مقطع الفيديو ونشره بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

فيتو تنشر فيديو الواقعة

وكانت بوابة فيتو نشرت مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شاب يعتدي على فتاة بشكل عنيف على كورنيش محافظة الإسكندرية، في مشهد أثار غضبًا واسعًا بين المواطنين ومتابعي السوشيال ميديا.

ويظهر في المقطع المتداول ركل الشاب للفتاة بقدمه بعنف، وطرحها أرضًا.

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