أتاح قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019 الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية دون الحاجة إلى وظيفة رسمية أو صاحب عمل، مما يضمن لها معاشًا شهريًا عند التقاعد أو في حالات العجز، ويزداد البحث عن، شروط الحصول على معاش ربات المنزل 2025.

ومن خلال السطور التالية نستعرض تفاصيل، شروط الحصول على معاش ربات المنزل 2025.

شروط الحصول على معاش ربات المنزل 2025

وشملت شروط الحصول على معاش ربات المنزل 2025 وفقًا لمنظومة التأمينات الاجتماعية ما يلي:

ـ أن يكون عمر السيدة ما بين 18 و45 عامًا.

ـ الاستمرار في دفع الاشتراكات دون انقطاع.

ـ ألا تكون السيدة مشتركة في أي نظام تأميني آخر.

ـ المدة القانونية للحصول على المعاش لا تقل عن 180 شهرًا (15 عامًا).



ـ لا يسمح بصرف المعاش قبل استكمال مدة الاشتراك المحددة.

وتستطيع ربة المنزل دفع الاشتراك بنفسها، وحدد القيمة بمبلغ 207 جنيهات شهريًا، بما يعادل حوالي 7 جنيهات يوميًا فقط، وهو ما يجعل الاشتراك متاحًا لمعظم ربات البيوت، ومحفظات القرآن الكريم، والفئات غير العاملة التي تبحث عن ضمان دخل مستقر دون الحاجة للالتحاق بوظائف رسمية.

مزايا معاش ربات المنازل 2025

ومن أهم مزايا الحصول علي معاش ربات المنازل 2025 أنه لا يشترط وجود جهة عمل، ولا يتطلب أي أوراق تثبت التوظيف، مما يمنح السيدة حرية كاملة في الاشتراك والإدارة الذاتية لاشتراكها التأميني، ويقلل من التعقيدات الإدارية التي كانت تحول سابقًا دون دخول هذه الفئة إلى نظام التأمينات.

شروط الحصول على معاش ربات المنزل 2025،فيتو



وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أهمية انتظام ربة المنزل المشتركة في دفع الاشتراكات، موضحة أن صرف المعاش مرهون بإتمام مدة الاشتراك القانونية وهي 15 سنة كاملة وهذا الشرط أساسي لضمان الاستفادة والحصول على المعاش.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل للسيدات

التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:

صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والإعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة إقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

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