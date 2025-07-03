6 نجوم يغيبون عن موقعة تشيلسي ضد بالميراس في كأس العالم للأندية

يستعد نادي تشيلسي الإنجليزي لمواجهة حاسمة أمام بالميراس البرازيلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية، بعد أن تجاوز الفريقان دور الـ16 بصعوبة أمام بنفيكا وبوتافوجو، حيث يطمع كل منهما في التأهل إلى نصف النهائي.

تشيلسي يفقد 4 لاعبين أمام بالميراس

ووفقًا لما أعلنه موقع "لندن وورلد" فهناك العديد من اللاعبين الذين تأكد غيابهم عن هذه المباراة المرتقبة من قبل الفريقين بواقع 4 لاعبين من صفوف البلوز واثنين من الفريق البرازيلي.

ومن المقرر أن يدخل فريق تشيلسي المباراة بدون خدمات بينوا بادياشيلي الذي تعرض لإصابة في مواجهة بنفيكا وقد لا يكون جاهزًا للقاء بالميراس، بالإضافة إلى مويسيس كايسيدو الذي لن يشارك بسبب الإيقاف، بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية في البطولة.

كما يعاني البلوز من غياب ويسلي فوفانا الذي لا يزال غائبًا، رغم التفاؤل بعودته في فترة التحضيرات الصيفية، إلا أنه لم يُدرج في قائمة البطولة.

بالإضافة إلى ذلك يتواصل غياب ميخايلو مودريك الموقوف عن اللعب بسبب قضية تتعلق بتعاطي مادة محظورة، بينما في نفس الوقت سيستعيد الفريق الإنجليزي جهود لاعبه نيكولاس جاكسون بعد انتهاء فترة إيقافه.

ثنائي بالميراس يغيب أمام تشيلسي

في المقابل من المقرر أن يفقد فريق بالميراس جهود جوستافو جوميز بعد طرده في الوقت الإضافي أمام بوتافوجو في مباراة دور الـ16 من البطولة، كما سيواصل موريلو الغياب عن الفريق البرازيلي بداعي الإصابة.

بينما عاد أنيبال مورينو إلى المشاركة تدريجيًا، وظهر بديلًا في المباراة السابقة بعد تعافيه من إصابة تعرض لها في دور المجموعات.

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