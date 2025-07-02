الأربعاء 02 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة تشيلسي وبالميراس والقنوات الناقلة في ربع نهائي كأس العالم للأندية

تشيلسي، فيتو
تشيلسي، فيتو

كأس العالم للأندية، تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب لينكولن فايننشال فيلد بمدينة فيلادلفيا، حيث يلتقي فريق تشيلسي الإنجليزي مع نظيره بالميراس البرازيلي، في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

مشوار الفريقين نحو ربع النهائي

ونجح فريق بالميراس في بلوغ ربع النهائي بعد فوزه الصعب على مواطنه بوتافوجو بهدف نظيف أحرزه اللاعب باولينيو في الأشواط الإضافية، خلال افتتاح مباريات دور الـ16.

في المقابل، تأهل تشيلسي بعد انتصار كبير على بنفيكا البرتغالي بنتيجة 4-1 في مباراة توقفت لأكثر من ساعتين بسبب سوء الأحوال الجوية، قبل أن تُستكمل ويمطر البلوز شباك الفريق البرتغالي بثلاثية في الوقت الإضافي.

موعد مباراة تشيلسي وبالميراس والقنوات الناقلة

تقام المباراة التي تجمع بين تشيلسي وبالميراس يوم السبت الموافق 5 يوليو 2025، في تمام الساعة 04:00 فجرًا بتوقيت السعودية ومصر، على ملعب لينكولن فايننشال فيلد فيلادلفيا.

القنوات الناقلة: تُبث المباراة حصريًا عبر منصة DAZN الرقمية التي تقدم تغطية شاملة لجميع مباريات البطولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس العالم للأندية الميراس البرازيلي بالميراس البرازيلي ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 فريق تشيلسي الإنجليزي فريق تشيلسي فريق بالميراس كأس العالم للأندية 2025 مباريات دور الـ16

مواد متعلقة

فريق المحاربين.. أبرز المعلومات عن فلومينيسي قبل مواجهة الهلال في مونديال الأندية

استعدادا للمونديال بتشيلي، نبيه يعلن قائمة منتخب الشباب لمعسكر يوليو

الإعلان عن الكرة الرسمية للموسم الجديد بالدوري القطري (فيديو)

وسام، أزمة مكتومة في الأهلي.. المدير الرياضي وعده ببحث العروض الخارجية.. والإدارة تعلن تمسكها ببقاء النجم الفلسطيني.. اللاعب يسافر للدنمارك ويرفض العودة لمصر.. الوصل يقدم عرضا خياليا يعمِّق المشكلة

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في ربع نهائي مونديال الأندية

موعد مباراة الهلال وفلومينينسي والقنوات الناقلة بالدور ربع نهائي كأس العالم للأندية

قبل لقاء ربع نهائي مونديال الأندية، آخر مواجهة بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند (فيديو)

أول رد من الأهلي على عرض اتحاد جدة بضم إمام عاشور

الأكثر قراءة

البرلمان يقر 15% زيادة سنوية في الإيجار القديم

بعد موافقة النواب، ننشر نص تعديل قانون الإيجار القديم

النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديم

النواب: تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم على السكني وغير السكني

النواب يوافق على تشكيل لجان فحص الأماكن المؤجرة بقانون الإيجار القديم

السكني 7 سنوات وغير السكني 5، النواب يقر مدة تحرير عقود الإيجار القديم

بالأسماء، مصرع وإصابة 10 أشخاص في معركة بالأسلحة النارية بسوهاج

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة المطرب الشعبي أحمد عامر (خاص)

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 2-7-2025 بالسوق المحلي

تعرف على أسعار السكر اليوم الأربعاء 2-7-2025 في الأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأربعاء 2-7-2025

3980 جنيها لهذا العيار.. تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 2-7-2025

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم.. سيدنا نوح، 950 سنة في الدعوة إلى الله

ما معنى كتاب مرقوم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير رؤية العنكبوت في المنام وعلاقتها بالزواج بامرأة سيئة السمعة

المزيد
الجريدة الرسمية