5 معلومات عن أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريا بتعيين أحمد سعد علي الشاذلي مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون المالية، كما أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بتعيين أشرف إبراهيم عطوة مجاهد، نائبًا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس.

وترصد فيتو أبرز المعلومات عن أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية

1- شغل أحمد سعد علي الشاذلي منصب رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة

2- يناير 2023 أصدر الرئيس السيسي قرارا بترقية اللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة إلى رتبة الفريق

ترقية أحمد الشاذلي إلى رتبة الفريق

3- تم ترقيته إلى رتبة الفريق مع كلٍ من؛ اللواء أركان حرب أحمد فتحي خليفة رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة، واللواء أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية.

4- عقلية اقتصادية كبيرة يتولى منصبا شغله اللواء الراحل محمد أمين نصر الأمين السابق لصندوق تحيا مصر ومستشار الرئيس السيسي للشئون المالية.

5- حضر عددا من اجتماعات الرئيس السيسي الهامة مع الحكومة والمتعلقة بالمشروعات القومية وتأمين احتياجات الدولة من المواد الاستراتيجية خلال الأزمات.

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