الخميس 03 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

5 معلومات عن أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية

اجتماع للرئيس السيسي
اجتماع للرئيس السيسي بحضور أحمد الشاذلي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريا بتعيين أحمد سعد علي الشاذلي مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون المالية، كما أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بتعيين أشرف إبراهيم عطوة مجاهد، نائبًا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس.

وترصد فيتو أبرز المعلومات عن أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية

1-  شغل أحمد سعد علي الشاذلي منصب رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة

2- يناير 2023 أصدر الرئيس السيسي قرارا بترقية اللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة إلى رتبة الفريق

ترقية أحمد الشاذلي إلى رتبة الفريق 

3- تم ترقيته إلى رتبة الفريق مع كلٍ من؛ اللواء أركان حرب أحمد فتحي خليفة رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة، واللواء أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية.

4- عقلية اقتصادية كبيرة يتولى منصبا شغله اللواء الراحل محمد أمين نصر الأمين السابق لصندوق تحيا مصر ومستشار الرئيس السيسي للشئون المالية.

5- حضر عددا من اجتماعات الرئيس السيسي الهامة مع الحكومة والمتعلقة بالمشروعات القومية وتأمين احتياجات الدولة من المواد الاستراتيجية خلال الأزمات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي قرارات جمهورية ثورة 30 يونيو

مواد متعلقة

قرار جمهوري بتعيين أشرف مجاهد نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس

أحمد الشاذلي مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون المالية

الأكثر قراءة

لحظة احتراق سيارة جوتا لاعب ليفربول الراحل (فيديو)

سر توجه ديوجو جوتا إلى ميناء سانتاندير الإسباني قبل مصرعه

5 معلومات عن أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية

في دولة عربية، تعرف على مكان إقامة معسكر الأهلي استعدادا للموسم الجديد

قرار جمهوري بتعيين أشرف مجاهد نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس

كنتو فين أيام مرتضى منصور؟ مدحت العدل يهاجم قدامى الزمالك بسبب جون إدوارد

مصرع عبد الرحمن فيصل لاعب نادي الشمس في حادث سير

ضبط 3 شباب اعتدوا على فتاة في الشارع بالإسكندرية بهدف "التريند"

خدمات

المزيد

تفاصيل تمويل شراء السيارة النقل الدبابة في البنك الزراعي

تباين في أسعار الكتكوت الأبيض والبط اليوم الخميس ببورصة الدواجن

ارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 3 يوليو 2025 (آخر تحديث)

قفزة في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس 3 يوليو 2025

المزيد

انفوجراف

ابتدينا.. أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية عمليات التجميل في المنام وعلاقتها بالكلام السيئ والنميمة

ما حكم استخدام المناديل المبللة "Water Wipes" في الوضوء؟ الإفتاء ترد

تفسير حلم السوق في المنام وعلاقته بوجود مشاكل مالية

المزيد
الجريدة الرسمية