مصرع سائق سقطت عليه قطعة رخام داخل مصنع بالصف

لقي سائق ونش مصرعه إثر سقوط قطعة رخام عليه أثناء عمله داخل مصنع بـمنطقة الصف، ويكثف رجال المباحث من جهودهم للوقوف على ملابسات الواقعة.

مصرع سائق ونش بالصف

تلقى مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث ووجود جثة داخل مصنع بدائرة المركز، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سائق ونش “محمد. ص”، يبلغ من العمر 30 سنة، إثر سقوط قطعة رخام عليه أثناء عمله داخل المصنع، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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