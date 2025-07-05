التجمع: 23 عضوًا بالحزب أبدوا رغبتهم في الترشح لانتخابات الشيوخ

قال عبد الناصر قنديل، الأمين العام المساعد لـ حزب التجمع، إن الحزب بدأ قبل نحو 6 أشهر في دعوة المحافظات لإرسال استمارات بشأن الراغبين في الترشح على النظام الفردي بانتخابات مجلس الشيوخ، إضافة إلى تحديد القيادات التي يمكن رفع أسمائها للقيادة المركزية للنظر في إمكانية الدفع بها ضمن القوائم إذا ما أتيحت فرص لذلك.

وأوضح قنديل أن المحافظات بدأت بالفعل في الاستجابة لتلك الدعوة، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من المرشحين الذين لم تتوقف حملاتهم الانتخابية منذ نهاية الانتخابات الماضية، رغم عدم توفيقهم آنذاك.

وأضاف أن الحزب بدأ في المرحلة الثالثة من خطته التنظيمية بعملية "قياس القواعد الجماهيرية" في مختلف المحافظات، وذلك في إطار تطوير الأداء التنظيمي وتحديد خريطة الترشحات، مؤكدًا أن هناك مرشحين يعملون على الأرض بالفعل.

وكشف قنديل أن آخر موعد أولي لتلقي رغبات الترشح أسفر عن تلقي طلبات من 23 زميلًا للترشح على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخ، و45 زميلًا لانتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن هذه الأعداد مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة مع توقعات بوصول ترشيحات جديدة.

وفي سياق متصل، أبدى قنديل اعتراض الحزب على قيمة التأمين المالي المطلوب من المرشحين في الانتخابات، مشيرًا إلى أنه يمثل عبئًا على بعض الزملاء الراغبين في الترشح.

كما انتقد تعامل الهيئة الوطنية للانتخابات مع التجاوزات في الإنفاق على الحملات الانتخابية، معتبرًا أن هذه الممارسات قد تشكل قيدًا على مرشحي الحزب.

واختتم قنديل حديثه بالتأكيد على أن الحزب بصدد الدفع بما بين 60 إلى 75 مرشحًا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، في إطار سعيه لتعزيز حضوره النيابي خلال الدورة المقبلة.

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