أبناء شوقي غريب في جيل برونزية 2001، مدربون لأكبر أندية الدوري الممتاز

تواجد أبناء الكابتن شوقي غريب، وهم نجوم الجيل الذهبي لمنتخب الشباب الأسبق، والذين حققوا الميدالية البرونزية في كأس العالم للشباب عام 2001 في الأرجنتين، بقوة في المجال التدريبي وأصبحوا مدربين كبار لأندية في الدوري الممتاز.

هؤلاء النجوم وتحت قيادة شوقي غريب في مونديال الشباب 2001، حققوا الميدالية العالمية الوحيدة في تاريخ المنتخبات المصرية لكرة القدم، وبعد اعتزالهم وتأثرهم بأفكار شوقي غريب، أصبحوا من المدربين الواعدين في الكرة المصرية بالوقت الحالي.

أبطال برونزية كأس العالم للشباب 2001 باتوا مدربين

* وائل رياض: المدير الفني لمنتخب مصر للشباب.



* محمد شوقي: المدير الفني لفريق زد.

* رضا شحاتة: المدير الفني لفريق كهرباء الإسماعيلية.

* محمد عبد الواحد: مساعد مدرب المنتخب الوطني الأول.

* محمد محسن أبو جريشة: مدرب عام فريق أهلي طرابلس الليبي السابق.

* ⁠أحمد سمير: مدرب مساعد فريق الزمالك.

* أحمد أبو مسلم: مدرب عام فريق فيوتشر السابق.

* أبو المجد مصطفي: مدرب عام فريق كهرباء الإسماعيلية.



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