الخميس 03 يوليو 2025
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حوادث

شاب ينهي حياته بالقفز من الطابق الرابع بحدائق أكتوبر

شاب ينهى حياته، فيتو
شاب ينهى حياته، فيتو

أقدم شاب في العقد الرابع من عمره على إنهاء حياته بالقفز من الطابق الرابع لمروره فى الفترة الأخيرة بحالة نفسية سيئة بـ منطقة حدائق أكتوبر.


 

العثور على جثة شاب بحدائق أكتوبر

تلقى قسم شرطة حدائق أكتوبر، بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة أسفل عقار بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الرابع من عمره، مصاب بكدمات وكسور بجميع أنحاء الجسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 


وبإجراء التحريات، تبين أنه تخلص من حياته بالقفز من الطابق الرابع لمرورة فى الفترة الأخيرة بحالة نفسية سيئة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

تحذير الأزهر من الانتحار

وحذر الأزهر الشريف في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان.

وقال منشور الأزهر: «مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك».

وقال الأزهر الشريف: «احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده».

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