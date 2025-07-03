بعد كارثة جوتا.. نجوم مصرية وعربية وعالمية لقوا مصرعهم في حوادث سير مروعة.. أبرزهم رضا وحازم ونجم ريال مدريد وبطل كأس العالم مع إيطاليا

تُوفي، اليوم الخميس، النجم الدولي البرتغالي ديوجو جوتا مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، برفقة شقيقه أندريه، في حادث سير مروع ما أدى لاحتراق سيارة اللاعب وهما بداخلها، خلال رحلتهما في إسبانيا.

تفاصيل حادث جوتا نجم ليفربول

وكشفت مصادر أمنية إسبانية أن هوية جوتا وشقيقه أندريه قد تم التأكد منها من قبل زوجة نجم ليفربول روت كارودوسو التي هرعت إلى مكان الحادث بعد إبلاغها بالمأساة.

وكان أحد أقارب الأخوين هو من قام بتنبيه السلطات بعد أن لاحظ تأخرهما عن الوصول إلى بينافينتي كما كان متفقا، مما دفعه للاتصال بالشرطة.

وبعد التدقيق في الوثائق التي عُثر عليها بين حطام السيارة، تأكدت الجهات المختصة أن الضحيتين، مواطنان برتغاليان.

ورغم اشتعال السيارة التي كانا يستقلانها، تمكن رجال الإطفاء من إنقاذ بعض المقتنيات الشخصية التي كانت داخل السيارة، وتم تسليمها لاحقًا إلى روت كارودوسو.

ونظرًا لهول المأساة، طلبت الشرطة، توفير دعم نفسي عاجل لزوجة اللاعب التي انهارت بعد تأكيد الخبر.

جوتا، فيتو

وأوضحت روت للشرطة أن جوتا وأندريه كانا يخططان لقضاء الليلة في مدينة بينافينتي الإسبانية، ومن ثم مواصلة رحلتهما صباح الخميس إلى ميناء سانتاندير، حيث كان من المقرر أن يستقلا عبارة متجهة إلى بورتسموث جنوب إنجلترا.

وبحسب ما أفادت به صحيفة “ماركا” الإسبانية فإن الحادثة وقعت عند الكيلومتر 65 من الطريق السريع A-52، بالقرب من بلدية بالاسيوس دي سانابريا، عندما انحرفت السيارة التي كان يستقلها جوتا لاعب ليفربول صاحب الـ 28 عامًا في ساعة مبكرة من صباح اليوم، برفقة شقيقه أندريه (26 عامًا) وهو لاعب كرة قدم أيضًا عن مسارها، مما أدى إلى اصطدامها واشتعال النيران فيها.

وسجل جوتا، 65 هدفًا في مواسمه الخمسة مع ليفربول، وشارك في 182 مباراة وقدّم 22 تمريرة حاسمة، وفي الوقت نفسه، فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة خلال فترة وجوده مع ليفربول.

حادث وفاة فريدي رينكون نجم ريال مدريد

توفي فريدي رينكون، لاعب ريال مدريد ونابولي السابق، في حادث سير بموطنه كولومبيا في عام 2022، بعد أن أشارت تقارير صحفية إلى تعرضه لحادث سير خطير قبل أيام.

ونقل لاعب منتخب كولومبيا السابق، البالغ من العمر وقتها 55 عاما، إلى المستشفى في حالة حرجة جراء اصطدام عنيف للسيارة التي كان يستقلها بحافلة، قبل أن يُعلن عن وفاته.

فريدي رينكون، فيتو

حادثة خوسيه أنطونيو رييس

شهد عام 2019 وفاة النجم الإسباني خوسيه أنطونيو رييس، الذي رحل عن سن ناهز 35 عاما، في حادث سير على الطريق السريع الذي يربط أوتريرا بمدينة إشبيلية الإسبانية، نتيجة القيادة بسرعة جنونية تجاوزت الـ230 كم/ساعة، وفقًا للصحافة في إسبانيا.

خوسيه أنطونيو رييس، فيتو

رحيل بطل العالم مع إيطاليا في حادث سبر

كان النجم السابق للمنتخب الإيطالي جايتانو شيريا ضحية لحادث سير مؤلم، تعرض له يوم 3 سبتمبر من عام 1989، عن عمر ناهز 36 عاما في بولندا، حيث توجه لمتابعة مباراة لفريقه المفضل يوفنتوس، ضمن الدوري الأوروبي.

وكان شييرا من نجوم المنتخب الإيطالي، المتوج بلقب كأس العالم سنة 1982 في إسبانيا.

جايتانو شيريا، فيتو

حادث دينا وخوانيتو

وفي سنة 1989 لقي قائد منتخب بولندا الأسبق ولاعب خط الوسط، كازيميرس دينا، مصرعه في حادث سير أيضا، وذلك في مدينة سان دييجو بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما توفي أيضا لاعب كرة القدم الدولي الإسباني السابق، خوان جوميز المعروف باسم 'خوانيتو' في 2 من إبريل من عام 1992 أثناء عودته إلى العاصمة مدريد، لمشاهدة مباراة فريقه المفضل ريال مدريد، بعد أن غلبه النعاس أثناء القيادة.

وفاة لاعب هانوفر في حادث سير

كان الموسم الكروي (2015-2016) واحدا من بين أسوأ المواسم في تاريخ نادي هانوفر الألماني، إذ لم يكتف الفريق بالنزول للدرجة الثانية الألمانية، بل فقد واحدا من أبرز لاعبيه الشبان في أول موسم بعد صعوده للفريق الأول، وهو نيكولاس فايرابند، إثر حادث سير مؤلم تعرض له رفقة أصدقائه، بعد ثلاثة أيام فقط من بلوغه سن 19 عاما.

نصيب المصريين والعرب من حوادث السير لنجوم كرة القدم ورحيلهم

ومن بين النجوم العرب أيضا الذين توفوا في حوادث سير، اللاعب المصري رأفت عطية، يوم 21 يوليو سنة 1978، بعد أن قضى مسيرة مميزة مع نادي الزمالك، خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، توج خلالها بثلاثة ألقاب دوري، وكأس مصر 6 مرات.

كما لقي، محمد مرسي حسين الشهير بـ رضا، لاعب النادي الإسماعيلي السابق مصرعه بعد تعرضه لحادث سير، في يوم 28 سبتمبر لعام 1965 عن عمر ناهز 26 عاما، وكان يمتاز بمهارته لدرجة أنه عندما تعرض للحادث كان يلعب مباراة لنادي الإسماعيلي في الإسكندرية، وأثناء عودته لقى حتفه وكان بجوار صديقه فانقلبت السيارة وفُتح الباب المجاور لـ رضا ما عرضه للطير في الهواء وتُوفى.

كما توفي في 11 نوفمبر 1986 النجم محمد حازم لاعب النادي الإسماعيلي عقب حادث سير أثناء عودته من المباراة التي جمعت فريقه أمام غزل المحلة، لتنتهي حياته في سن السادسة والعشرين.

وفي عام 2014، لقى يوسف محيي لاعب الزمالك والاتحاد السكندري مصرعه، بعد تعرضه لحادث سير مروع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وتم نقل اللاعب إلى المستشفى في حالة حرجة لكنه توفى بعد ساعات قليلة.

كما توفي أيضا في حادث مرور اللاعب السعودي سعد الدوسري، نجم نادي الهلال، وذلك عام 2004.

ولقي أيضا اللاعب التونسي لسعد الورتاني، القائد السابق للنادي الإفريقي، حتفه في حادث سير قرب العاصمة التونسية، سنة 2013، عن سن ناهز 33 عاما، بعد عام واحد فقط من بداية مسيرته التدريبية.

كما توفي اللاعب الشاب التونسي أنور المقبلي (18 سنة)، مهاجم فريق ليفورنو الإيطالي للفئة العمرية تحت 19 سنة، وذلك إثر حادث سير مؤسف في أحد شوارع إيطاليا، وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية فإن الموهبة التونسية توفي بطريقة مروعة، عندما كان يركب خلف صديقه على متن دراجة نارية، حينها صدمته سيارة، ليُنقل على جناح السرعة إلى أحد المستشفيات، لكن الأطباء فشلوا في إنقاذ حياته.

أما على مستوى قارة أفريقيا، فقد تلقى عشاق نادي صن داونز الجنوب أفريقي صدمة كبيرة بعد وفاة أنيلي نجونكا نتيجة حادث سير، عن عمر ناهز 33 عاما.

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