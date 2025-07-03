بينهم 38 من منتظري المساعدات، ارتقاء 78 شهيدًا في قصف إسرائيلي اليوم

كشفت مصادر طبية في مستشفيات غزة، اليوم الخمس، عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 78 جراء القصف الإسرائيلي المستمر، مشيرة إلى أن من بين الضحايا 38 شهيدًا كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية.

قصف يستهدف الجوعى والمنهكين

تأتي هذه المجزرة الجديدة في وقت يعاني فيه سكان القطاع من نقص حاد في الغذاء والدواء، وسط حصار خانق وظروف إنسانية كارثية في غزة.

إدانات متوقعة وتحركات دولية خجولة

الحدث من المتوقع أن يثير موجة جديدة من الانتقادات الدولية، لكن دون مؤشرات على تحرك فعلي لوقف آلة القتل التي تحصد أرواح المدنيين يوميًا.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن مجلس الوزراء المصغر يعقد جلسة مساء اليوم على خلفية الاتصالات بشأن صفقة غزة.

إدخال المساعدات كان خطأ كبيرا

في سياق متصل، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير اليوم الخميس، إنه لن يسمح بتمرير صفقة متهورة في غزة مضيفا: “آمل أن ينضم إلى سموتريتش”.

وزعم بن غفير: إدخال المساعدات كان خطأ كبيرا وإذا أردنا تحقيق النصر في غزة علينا المواصلة بقوة دون إدخال مساعدات.. الانشغال بانتخابات الآن أمر ليس مهما بقدر أهمية الحفاظ على حياة جنودنا والقضاء على حماس.

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