تحقيقات النيابة: اختلال عجلة القيادة وراء انقلاب سيارة أعلى صحراوي أطفيح

تجري نيابة الجيزة، تحقيقات في إصابة 3 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة أعلى صحراوي أطفيح، للوقوف على ملابسات الحادث.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وكشفت المعاينة أن اختلال عجلة القيادة وراء انقلاب السيارة.

وقوع حادث مروري بالطريق الصحراوي



وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مروري بالطريق الصحراوي بمنطقة أطفيح بوقوع حادث مروري، وانتقلت سيارات الإسعاف وتبين انقلاب سيارة نتج عنها إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

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