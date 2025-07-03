الحكومة: استقرار إمدادات الشبكة القومية للغاز الطبيعي لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس؛ مع المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، مستجدات تقدم الأعمال الخاصة بتجهيز وربط وحدات التغييز العائمة بالشبكة القومية للغازات الطبيعية.

تجهيز وربط وحدات التغييز العائمة بالشبكة القومية للغازات الطبيعية عبر الموانئ المصرية



وخلال ذلك، استعرض وزير البترول موقف تقدم الأعمال فيما يتعلق بتجهيز وربط وحدات التغييز العائمة بالشبكة القومية للغازات الطبيعية عبر الموانئ المصرية، مؤكدًا تضافر مختلف جهود الجهات والشركات الوطنية المعنية، سعيًا للانتهاء من مختلف الأعمال وفقا للجداول الزمنية المخططة فى هذا الشأن، وبما يحقق تأمين واستدامة إمدادات الغاز الطبيعي لمختلف قطاعات الدولة، الإنتاجية والاستهلاكية.



ولفت المهندس كريم بدوي إلى أن شركات قطاع البترول انتهت بالفعل وقبل المواعيد المخططة بالجداول الزمنية من كل الأعمال والتجهيزات والاختبارات الفنية بالأرصفة البحرية بميناءي "سوميد" و"سونكر" بالعين السخنة استعدادا لاستقبال وحدات التغييز العائمة.

إجراءات إمدادات الغاز الطبيعي لمختلف محطات إنتاج الكهرباء على مستوى الجمهورية



كما تابع رئيس الوزراء مع وزير البترول إجراءات إمدادات الغاز الطبيعي لمختلف محطات إنتاج الكهرباء على مستوى الجمهورية، وذلك بما يضمن استمرار تشغيل المحطات، وعدم حدوث أى انقطاعات فى التيار الكهربائي، وأكد المهندس كريم بدوي فى هذا الصدد، استقرار إمدادات الشبكة القومية للغاز الطبيعي، لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء وباقي القطاعات الحيوية.

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