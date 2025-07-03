الخميس 03 يوليو 2025
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حوادث

التحقيقات تكشف سبب مصرع شاب عثر على جثته بالعياط

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

كشفت التحقيقات تفاصيل مصرع شاب بإحدى قرى العياط جنوب محافظة الجيزة، في ظروف غامضة. 

كما كشفت التحريات أن الشاب أصيب بصعق كهربائي تسبب في مصرعه في الحال، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابساتها، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكان بلاغ ورد لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع شخص بإحدى قرى العياط، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، والاستماع لأقوال شهود عيان، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال أسرة الضحية.

وتوصلت المعلومات الأولية لرجال المباحث، إلى أن الضحية شاب أصيب بصعق كهربائي، مما أدى إلى مصرعه، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق، التي أصدرت قرارتها السابقة.

 

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العياط جنوب محافظة الجيزة مديرية أمن الجيزة محافظة الجيزة

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