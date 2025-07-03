التحقيقات تكشف سبب مصرع شاب عثر على جثته بالعياط

كشفت التحقيقات تفاصيل مصرع شاب بإحدى قرى العياط جنوب محافظة الجيزة، في ظروف غامضة.

كما كشفت التحريات أن الشاب أصيب بصعق كهربائي تسبب في مصرعه في الحال، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابساتها، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكان بلاغ ورد لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع شخص بإحدى قرى العياط، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، والاستماع لأقوال شهود عيان، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال أسرة الضحية.

وتوصلت المعلومات الأولية لرجال المباحث، إلى أن الضحية شاب أصيب بصعق كهربائي، مما أدى إلى مصرعه، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق، التي أصدرت قرارتها السابقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.