الخميس 03 يوليو 2025
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رياضة

كريستو يرحل عن الأهلي رسميا

كريستو
كريستو

أكد موقع نسمة سبورت التونسي أن محمد كريستو قد حصل على وثيقة رحيله من الأهلي لينتقل في صفقة مجانية إلى النجم الساحلي.

وكشف التقرير التونسي عن انتظار رفع الإيقاف عن النجم الساحلي تمهيدا لإعلان عودته رسميا لصفوف الفريق.

وانضم كريستو لصفوف الأهلي مطلع عام 2023 قادما من النجم الساحلي التونسي.

ولعب كريستو البالغ من العمر 21 عاما مع الأهلي 15 مباراة فقط في مختلف البطولات بعدد دقائق 455 دقيقة.

ولم ينجح اللاعب في التسجيل لكنه صنع هدفا.

وبدأ كريستو مسيرته في صفوف النجم الساحلي.

وانتقل اللاعب إلى الأهلي في صفقة تم خصم 940 ألف دولار من قيمتها، في تعويض لغرامة مستحقة ضد النجم الساحلي بسبب انتقال سليمان كوليبالي.

وكان الصفاقسي يملك حق شراء اللاعب مقابل مليون دولار بنهاية إعارته.

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