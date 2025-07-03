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أماكن ومواعيد عمل مراكز الكشف الطبي على المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وزارة الصحة،فيتو
وزارة الصحة،فيتو

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن أماكن ومواعيد عمل مراكز استقبال المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، لتوقيع الكشف الطبي عليهم.

أماكن الكشف الطبي في انتخابات مجلس الشيوخ

كانت قد أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، القرار رقم (13) لسنة 2025 بشأن تنظيم حفظ الأمن والنظام خلال إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقررة هذا العام.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية، وتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون مجلس الشيوخ وتعديلاته، فضلًا عن قرارات الهيئة المتعلقة بدعوة الناخبين وجدول العملية الانتخابية، وبناءً على موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة في 1 يوليو 2025.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن تتولى وزارة الداخلية مهمة حفظ الأمن والنظام خلال انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، بما يشمل:

تأمين الناخبين وضمان سلامتهم خلال عملية التصويت.

حماية المرشحين ومؤيديهم في إطار القواعد الدستورية والقانونية، ومنع أي إخلال بالأمن.

تأمين القضاة وأعضاء الهيئات القضائية أثناء تأدية مهامهم الانتخابية، من لحظة تسلم الأوراق وحتى عودتهم لمقار عملهم أو إقامتهم.

حماية مقار الإدارات الانتخابية، بما يشمل مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، واللجان العامة والفرعية، والمراكز الانتخابية، ولجان المتابعة بالمحاكم الابتدائية.

تأمين مستلزمات الانتخابات من أوراق ومطبوعات، خلال مراحل الطباعة والنقل والتسليم.

الحفاظ على أمن وسلامة ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية المدعوين لمتابعة الانتخابات.

ضوابط دخول قوات التأمين
 

وأكد القرار في مادته الثالثة على حظر دخول قوات التأمين إلى اللجان العامة أو الفرعية، إلا بطلب رسمي من رئيس اللجنة، حفاظًا على حياد العملية الانتخابية.

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كما منحت المادة الرابعة الهيئة الوطنية للانتخابات الحق في طلب الاستعانة بممثلين من وزارتي الدفاع والداخلية لتنسيق أعمال التأمين خلال فترة الانتخابات.

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