معهد بحوث الإلكترونيات يوقع بروتوكول تعاون لدعم توطين الصناعة

وقع معهد بحوث الإلكترونيات، برئاسة الدكتورة شيرين محمد محرم عقد شراكة إستراتيجية مع شركة "إنفيجن تكنولوجي"، ممثلة في عماد مكرم؛ بهدف تعزيز التكامل بين البحث العلمي والتطبيقات الصناعية، وتزويد الشباب بالمهارات الرقمية المتقدمة اللازمة للمنافسة في سوق العمل العالمي.

ويأتي ذلك في إطار دعم الدولة للعلوم والتكنولوجيا، وتنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تتماشى مع "رؤية مصر 2030" نحو اقتصاد قائم على المعرفة، وفي ظل مبادرة توطين تكنولوجيا صناعة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة العمل على بناء قاعدة علمية وتكنولوجية قوية، وتعزيز بيئة محفزة للابتكار وريادة الأعمال، وذلك اتساقًا مع أهداف ومبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وينص التعاون على تنفيذ برامج تدريبية عملية داخل مقر المعهد، تركز على أحدث التقنيات في مجالات الميتافيرس، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات، وأنظمة التحكم الرقمي (CNC)، من خلال الاستفادة من البنية التحتية والتكنولوجية المتطورة لمعهد بحوث الإلكترونيات، والخبرات البحثية المتراكمة لكوادره العلمية.

كما تقدم شركة "إنفيجن تكنولوجي" ضمن إطار الشراكة مجموعة من التطبيقات التكنولوجية المبتكرة، والأدوات التعليمية التفاعلية، التي تدعم التنفيذ العملي لمحاور التعاون؛ بما يسهم في تحويل الأفكار البحثية إلى حلول تطبيقية قابلة للتنفيذ والتسويق، خاصة في مجالي الصناعة وريادة الأعمال.

ومن جانبها، أكدت شيرين محرم أهمية هذه الشراكة الإستراتيجية، مشيرة إلى أنها تمثل خطوة جادة نحو ربط البحث العلمي بالصناعات التكنولوجية، وأضافت أن هذا التعاون يسهم في إعداد جيل جديد من الكفاءات الشابة المؤهلة، والقادرة على التعامل بمرونة وكفاءة مع التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة؛ مما يعزز من تنافسية مصر في مجالات التصنيع الذكي، والتحول الرقمي.

ومن جانبه، أكد عماد مكرم أن شركة "إنفيجن تكنولوجي" تؤمن بأهمية التعاون مع المؤسسات البحثية الوطنية في دعم منظومة الابتكار التكنولوجي، وخلق بيئة تفاعلية تمكن الشباب من التعلم والتطبيق العملي للمهارات الرقمية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعد خطوة مهمة في مسار دعم التنمية المستدامة، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، من خلال الاستثمار في العقول الشابة، وبناء جسور بين البحث العلمي والصناعة.

وحضر مراسم التوقيع من معهد بحوث الإلكترونيات كل من د.سامية عبد الرازق أستاذ متفرغ بقسم الحاسبات والنظم، ود.هشام فاروق أستاذ بقسم الحاسبات والنظم، ود.وداد سلام باحث بقسم الحاسبات والنظم والمشرف على معمل الميتافيرس.

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