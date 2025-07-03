الخميس 03 يوليو 2025
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مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي يعلن فتح باب التقديم للعروض المصرية

الاسكندريه
الاسكندريه

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي "مسرح بلا إنتاج" عن فتح باب استقبال طلبات المشاركة من الفرق والعروض المصرية، ضمن فعاليات الدورة الخامسة عشرة من المهرجان، والمقرر انعقادها خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر في مدينة الإسكندرية وآخر موعد لتلقي الطلبات هو 10 أغسطس 2025.

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ويعقد المهرجان في مدينة الإسكندرية، التي لطالما كانت حاضنة للفنون وملتقى للمبدعين، ويأتي في سياق دعم الحركة المسرحية المستقلة والتجريبية، وتشجيع الطاقات الشابة على تقديم رؤى فنية متجددة.

وأكد تامر طه مدير المركز الإعلامي للمهرجان أن دورة هذا العام تُقام تحت رعاية أحمد فؤاد هنو – وزير الثقافة المصري، وذلك برئاسة المؤسس والرئيس الشرفي للمهرجان الدكتور جمال ياقوت، ومدير المهرجان الفنان إسلام وسوف، ورئيس المهرجان الفنان إبراهيم الفرن.

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الاسكندرية مهرجان الإسكندرية المسرحي وزير الثقافة المصري

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