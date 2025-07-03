وفاة اللاعب الفلسطيني مهند الليلي بنيران قوات الاحتلال

توفي لاعب كرة القدم الفلسطيني مهند الليلي متأثرًا بإصاباته الناجمة عن قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة بحسب موقع TheCradleMedia.

وفاة اللاعب الفلسطيني مهند الليلي



وتأكدت وفاة بعد أن استسلم لإصاباته التي تعرض لها قبل أيام عندما قصفت القوات الإسرائيلية منزله العائلي في مخيم المغازي للاجئين وسط غزة.



وكان مهند الليلي لاعبًا في نادي خدمات المغازي لكرة القدم.

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