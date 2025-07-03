الخميس 03 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتابع امتحانات الثانوية بمعهد فتيات سموحة

رئيس منطقة الإسكندرية
رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية

تابع الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الخميس، لجان الامتحانات بمعهد فتيات سموحة، حيث أدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادة «الأدب والنصوص والمطالعة».

فاجعة مصرع لاعب ليفربول تهز العالم، "جوتا مات" تتصدر التريند والنشطاء: تزوج منذ 10 أيام فقط

المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي يناقش الموقف التنفيذي لاستراتيجية 2025-2030

في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

وقد رافقه خلال الجولة  فتحي صديق، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، حيث تفقدا سير اللجان واطمأنا على تطبيق التعليمات المنظمة للامتحانات، والتأكد من تهيئة المناخ المناسب للطالبات لأداء الامتحان في هدوء ويسر.

وفي السياق ذاته، كان فتحي صديق قد قاما أمس بجولة تفقدية شملت لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمعهدي بنين أبو العيون وفتيات سيدي بشر، وأكد فضيلة رئيس المنطقة خلال الزيارة انتظام أعمال الامتحانات وعدم ورود أية شكاوى من الطلاب أو المراقبين بشأن مستوى الامتحانات أو سيرها.

تأتي هذه المتابعات في إطار حرص المنطقة الأزهرية على توفير بيئة تربوية وتعليمية مناسبة لأبنائنا الطلاب خلال فترة الامتحانات، وضمان تنفيذ كافة التعليمات الصادرة عن قطاع المعاهد الأزهرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور عبد العزيز الاسكندرية الازهرية

مواد متعلقة

فاجعة مصرع لاعب ليفربول تهز العالم، "جوتا مات" تتصدر التريند والنشطاء: تزوج منذ 10 أيام فقط

المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي يناقش الموقف التنفيذي لاستراتيجية 2025-2030

الموت يزور عريس ليفربول في شهر العسل.. حادث مروع يودي بحياة ديوجو جوتا وشقيقه.. احتراق سيارته بإسبانيا.. وهذه أرقامه مع الريدز

الأكثر قراءة

شاهد، موقع حادث تحطم سيارة نجم ليفربول ديوجو جوتا

بعد زيادة حوادث الموت على الطرق، ساويرس يوجه رسالة مهمة لوزير الداخلية

بعد موافقة النواب، ضوابط زيادة الأجرة الشهرية بقانون الإيجار القديم

مصرع عبد الرحمن فيصل لاعب نادي الشمس في حادث سير

وفاة اللاعب الفلسطيني مهند الليلي بنيران قوات الاحتلال

كريستو يرحل عن الأهلي رسميا

بعد رحيله، أرقام وألقاب ديوجو جوتا مع ليفربول

فاجعة مصرع لاعب ليفربول تهز العالم، "جوتا مات" تتصدر التريند والنشطاء: تزوج منذ 10 أيام فقط

خدمات

المزيد

قفزة في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس 3 يوليو 2025

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 3-7-2025

أسعار النحاس في البورصات العالمية والأسواق المحلية اليوم الأربعاء

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز صيام عاشوراء منفردًا؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

دعاء ليلة الجمعة الثانية من شهر المحرم 1447

تفسير حلم سقوط الشعر في المنام وعلاقته بمواجهة أزمات مالية ونفسية

المزيد
الجريدة الرسمية