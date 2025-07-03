رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتابع امتحانات الثانوية بمعهد فتيات سموحة

تابع الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الخميس، لجان الامتحانات بمعهد فتيات سموحة، حيث أدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادة «الأدب والنصوص والمطالعة».

في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

وقد رافقه خلال الجولة فتحي صديق، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، حيث تفقدا سير اللجان واطمأنا على تطبيق التعليمات المنظمة للامتحانات، والتأكد من تهيئة المناخ المناسب للطالبات لأداء الامتحان في هدوء ويسر.

وفي السياق ذاته، كان فتحي صديق قد قاما أمس بجولة تفقدية شملت لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمعهدي بنين أبو العيون وفتيات سيدي بشر، وأكد فضيلة رئيس المنطقة خلال الزيارة انتظام أعمال الامتحانات وعدم ورود أية شكاوى من الطلاب أو المراقبين بشأن مستوى الامتحانات أو سيرها.

تأتي هذه المتابعات في إطار حرص المنطقة الأزهرية على توفير بيئة تربوية وتعليمية مناسبة لأبنائنا الطلاب خلال فترة الامتحانات، وضمان تنفيذ كافة التعليمات الصادرة عن قطاع المعاهد الأزهرية.

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