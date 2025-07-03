فاجعة مصرع لاعب ليفربول تهز العالم، "جوتا مات" تتصدر التريند والنشطاء: تزوج منذ 10 أيام فقط

في فاجعة هزت عالم كرة القدم، رحل النجم البرتغالي ديوجو جوتا، لاعب ليفربول الإنجليزي، عن عمر 28 عامًا، في ساعات الصباح الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر حادث سير مروع في مقاطعة زامورا شمال غربي إسبانيا.

مصرع لاعب ليفربول ديوجو جوتا

وأثار مصرع لاعب ليفربول ديوجو جوتا حالة من الحزن الشديد، الذي سيطر على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين دشنوا هاشتاج بعنوان "جوتا مات"، ليتصدر تريند مصر والعالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل".

زواج لاعب ليفربول جوتا منذ 10 أيام، فيتو



وعبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم على ديوجو جوتا، الذي توفي في حادث سير بشع، أسفر عن مصرع ديوجو وشقيقه داخل السيارة، وما أثار أحزان النشطاء، أيضًا، أن جوتا تزوج منذ 10 أيام فقط، ولا يزال في "شهر العسل"، لكنه غادر زوجته بسرعة قبل اكتمال الشهر.

الإعلامي الإيطالي فابريزو رومانو قال: "توفي مهاجم ليفربول ديوجو جوتا وشقيقه بسبب حادث مروري، بحسب ما ذكرته صحيفة ماركا. خالص التعازي والمواساة وصادق المواساة لجميع المعنيين وأسرته وأحبائه. رحمه الله".

جوتا مات محترقًا مع شقيقه في السيارة



وعلق البلوجر السعودي الشهير إياد الحمود، قائلًا: "الإعلان عن موت اللاعب البرتغالي الشهير "ديوجو جوتا" 28 عاما، في حادث سيارة بمقاطعة زامورا، شمال غرب إسبانيا على الطريق السريع A-52 وكان معه أخوه الذي توفي معه أيضًا".

ديوجو جوتا مع الكأس، فيتو



أما البلوجر السعودي الشهير معاذ، فقال: "قبل قليل تم الإعلان عن وفاة لاعب كرة القدم البرتغالي ونادي ليفربول "ديوجو جوتا" في حادث مروري… تفاصيل حادث ديوغو جوتا وأخوه التي تسبب بموتهم: تسبب انفجار الإطارات أثناء التجاوز في خروج السيارة عن الطريق وانحرافها ثم اشتعل حريق في السيارة وهو تسبب بموتهم.. كان آخر منشور له على إنستجرام صورة من حفل زواجه قبل أسبوعين وكتب: "نعم إلى الأبد" وترك الأن زوجة و3 أطفال".

آخر ما كتب ديجو جوتا، فيتو



وعبر البلوجر أحمد عادل فالكون عن حزنه فقال: "خبر صعب جدًا.. وفاة ديوجو جوتا نجم ليفربول نتيجة لـ حادث سير وقع في مقاطعة زامورا شمال غرب إسبانيا.. العربية انحرفت عن مسارها واشتعلت فيها النيران، كان هو في العربية وشقيقه أندريه 26 سنة.. جوتا مات".

وعلق البلوجر ياسر المتوكل فقال: "قبل أسبوع من اليوم بتاريخ 22 /6 أعلن ديوجو جوتا زواجه، أعلن زواجه واليوم توفى، والله الحياة سريعة…".

وفاة أحمد عامي ومصرع ديوجو جوتا

وقال البلوجر محمد حازم: "أحمد عامر مطرب مصري لسه في عز شبابه توفي أمس فجأة بنوبة قلبية، واليوم جوتا لاعب ليفربول توفي في حادث سير.. الموت بيجي في أي وقت دون سابق إنذار، لا يفرق بين كبير وصغير ولا بين غني وفقير ولا مشهور وغير مشهور.. فاللهم إذا حان أجلنا أحسن خاتمتنا ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا.. جوتا مات".

لاعب ليفربول ديوجو جوتا، فيتو

وعلق البلوجر أبو زياد، فقال: "ديوجو جوتا مات محترق بالكامل في السيارة مع أخوه، الخبر فاجعة والبعض أنهار والبعض مش مصدق من جميع مشجعين كرة القدم...".

أما البلوجر عبد الحميد واصف، فقال: "تخيلوا جوتا قبل خمس أيام جوتا تزوج واليوم مات! والله الدنيا صغيرة والموت ما يعرف لا صغير ولا كبير يا إخوان لا تضيعوا صلاتكم اللهم ارزقنا حسن الخاتمة"

وقال البلوجر هاني سالم: "خبر صادم ومؤلم ومحزن ومفجع من أكثر الأخبار الصادمة هذا العام وفاة ديوجو جوتا لاعب نادي ليفربول ومنتخب البرتغال. حقيقي صدمة كبيرة ما بعدها صدمة. رحمه الله تعالى ورحم جميع موتانا جوتا مات".

وعلق أشرف حجاج قائلًا: "جوتا مات يعني مافيش أهداف دفلكشن لليفربول الموسم الجاي".

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