الخميس 03 يوليو 2025
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محافظات

محافظ القليوبية يلتقي عددا من السائحين خلال جولته بالقناطر الخيرية

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال جولته،فيتو

التقى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بعدد من السائحين الأجانب من إندونيسيا والمملكة العربية السعودية، خلال زيارتهم لأحد أبرز المقاصد السياحية بالمدينة، وهي منطقة الشلال والحدائق المفتوحة، التي تُعد من أبرز معالم القناطر الخلابة ذات الطابع التاريخي والطبيعي الفريد.

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وخلال اللقاء، أعرب محافظ  القليوبية عن سعادته بتوافد الزائرين الأجانب على المدينة، مؤكدًا أن القناطر الخيرية تمتلك مقومات سياحية متميزة تجمع بين الجمال الطبيعي والتاريخ المعماري، ما يجعلها مؤهلة لتكون وجهة سياحية محلية وعالمية. 

وأوضح أن المحافظة تعمل على تطوير البنية التحتية للمواقع السياحية، وتقديم التسهيلات والخدمات اللازمة للزائرين، بما يسهم في جذب المزيد من السياحة الخارجية والداخلية.

وأشار "عطية" إلى أن منطقة الشلال وحدائق القناطر تمثل نقطة جذب رئيسية لما تتميز به من مناظر طبيعية خلابة، ومسطحات خضراء ومائية نادرة، إلى جانب القناطر التاريخية التي تُعد تحفة هندسية تعود لعهد محمد علي، وتُجسد التراث المصري العريق.

واختتم المحافظ زيارته بالدعوة إلى الترويج للسياحة بالقناطر الخيرية، مؤكدًا أن رؤية المحافظة تستهدف تحويل المدينة إلى مركز سياحي نابض بالحياة، يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص الاستثمار السياحي، مع الحفاظ على الطابع البيئي والمعماري المميز للمنطقة.

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