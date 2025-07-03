الخميس 03 يوليو 2025
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اقتصاد

تباين في أسعار الكتكوت الأبيض والبط اليوم الخميس ببورصة الدواجن

سعر الكتكوت اليوم
سعر الكتكوت اليوم

أسعار الكتكوت والبط عمر يوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض، اليوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025، تباينًا ملحوظًا، في بورصة الدواجن والشركات، بينما سجلت أسعار البط انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق.

<strong>سعر البط اليوم، فيتو</strong>
سعر البط اليوم، فيتو

سعر الكتكوت والبط صغير العمر

وتستعرض «فيتو»  سعر الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور.

<strong>سعر الكتكوت اليوم</strong>
سعر الكتكوت اليوم

أسعار الكتاكيت اليوم

وتستعرض كذلك: سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت الروس، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت آي آر.

<strong>سعر الكتكوت اليوم</strong>
سعر الكتكوت اليوم

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 16 إلى 26 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان بين 10 و10.5 جنيه.

<strong>سعر الكتكوت اليوم</strong>
سعر الكتكوت اليوم

أسعار الكتاكيت اليوم

 وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  • تراوح  سعر كتكوت ساسو بيور بين 9 إلى 10 جنيهات، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 9 إلى 10 جنيهات، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت بلدي بين 3.5  جنيه إلى 4 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت هجين بين 5 جنيهات إلى 6 جنيهات، بانخفاض 2.5 جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 7 إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 6 جنيهات إلى 7 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 46 جنيهًا.
<strong>سعر الكتكوت اليوم</strong>
سعر الكتكوت اليوم

أسعار الكتاكيت 

وعن أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ فجاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت أربو من 24 إلى 30 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت كب نحو 26 جنيها.
  • تراوح سعر كتكوت روس / روص من 18  جنيهًا إلى 24 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 15 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 10 جنيهات.
  • بلغ سعر كتكوت روزي نحو 10 جنيهات.
  • بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 25 جنيهًا.
<strong>سعر البط اليوم، فيتو</strong>
سعر البط اليوم، فيتو

أسعار البط صغير العمر

 أما أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور فشهدت انخفاضًا ملحوظًا، وجاءت كالآتي: 

  1. تراوح سعر بط مسكوفى عمر يوم واحد من 14 إلى 15 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر بط فرنساوى من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات، بانخفاض 8 جنيهات عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر بط بغال محلي من 14 إلى 15 جنيها، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.

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