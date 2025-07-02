الأربعاء 02 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الروس يتراجع 8 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025

سعر الكتكوت اليوم
سعر الكتكوت اليوم

أسعار الكتكوت والبط عمر يوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض، اليوم الأربعاء الموافق 2 يوليو 2025، تباينًا ملحوظًا، في بورصة الدواجن والشركات، بينما سجلت أسعار البط استقرارًا ملحوظًا في الأسواق.

<strong>سعر البط اليوم، فيتو</strong>
سعر البط اليوم، فيتو

سعر الكتكوت والبط صغير العمر

وتستعرض «فيتو»  سعر الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور.

<strong>سعر الكتكوت اليوم</strong>
سعر الكتكوت اليوم

أسعار الكتاكيت اليوم

وتستعرض كذلك: سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت الروس، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت آي آر.

<strong>سعر الكتكوت اليوم</strong>
سعر الكتكوت اليوم

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 16 إلى 26 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان بين 10 و10.5 جنيه.

<strong>سعر الكتكوت اليوم</strong>
سعر الكتكوت اليوم

أسعار الكتاكيت اليوم

 وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  • تراوح  سعر كتكوت ساسو بيور بين 13 إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 13  إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت بلدي بين 4.25  جنيه إلى 4.5 جنيه.
  • تراوح سعر كتكوت هجين بين 7 جنيهات إلى 7.5 جنيه.
  • تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 9 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 9 جنيها إلى 10 جنيهات.
  • بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 46 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
<strong>سعر الكتكوت اليوم</strong>
سعر الكتكوت اليوم

أسعار الكتاكيت 

وعن أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ فجاءت كالآتي:

  • بلغ سعر كتكوت أربو نحو 26 جنيها، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت كب نحو 26 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت روس / روص من 20  جنيهًا إلى 26 جنيهًا، بانخفاض 8 جنيهات عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 15 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 10 جنيهات، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت روزي نحو 10 جنيهات، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 25 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
<strong>سعر البط اليوم، فيتو</strong>
سعر البط اليوم، فيتو

أسعار البط صغير العمر

 أما أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور فشهدت استقرارًا ملحوظًا، وجاءت كالآتي: 

  1. تراوح سعر بط مسكوفى عمر يوم واحد من 24 إلى 25 جنيها.
  2. تراوح سعر بط فرنساوى من 13 جنيها إلى 14 جنيها.
  3. تراوح سعر بط بغال محلي من 18 إلى 19 جنيها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكتكوت الابيض سعر الكتكوت الأبيض سعر الكتكوت الابيض اليوم اسعار الكتكوت اسعار الكتاكيت سعر الكتاكيت اليوم سعر الكتكوت الساسو سعر الكتكوت ساسو بيور سعر الكتكوت البلدى سعر الكتكوت كب سعر الكتكوت روص سعر الكتكوت روزي بورصة الدواجن بورصة الدواجن اليوم سعر البط اليوم أسعار البط اليوم سعر الكتكوت سعر الكتاكيت

الأكثر قراءة

بعد موافقة النواب، ننشر نص تعديل قانون الإيجار القديم

النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديم

الروس يتراجع 8 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025

كشف حساب عمر الساعي مع الأهلي بعد إتمام انتقاله للمصري

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025 (آخر تحديث)

أزمة نقل سوق مصر القديمة تتصاعد، والتجار: الأسعار ستتضاعف 4 مرات (فيديو وصور)

الأرصاد: ظهور سحب متوسطة وتوقعات بسقوط الأمطار على هذه المناطق بعد قليل

شوبير يعلن عودة محمد شريف إلى الأهلي

خدمات

المزيد

الروس يتراجع 8 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025

أسعار الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025 (آخر تحديث)

سعر النحاس اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية السلاح في المنام وعلاقته بالحماية من المشاكل

هل صام النبي تاسوعاء وعاشوراء وما الحكمة من صيامهما؟

تفسير حلم السفر للخارج في المنام وعلاقته بالهروب من ضغوط الحياة

المزيد
الجريدة الرسمية