مأموريات أمنية إلى المناطق الأولى بالرعاية لتوزيع مساعدات عينية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

وجهت وزارة الداخلية، مأموريات أمنية إلى المناطق الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية والمناطق الحضارية الجديدة لتوزيع مساعدات عينية على قاطنى تلك المناطق احتفالًا بهذه المناسبة الوطنية ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو.

توزيع مساعدات عينية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

جاء ذلك انطلاقًا من الدور الاجتماعى والإنسانى للوزارة والذى يهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين؛فى إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية وبمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو.

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