بتول الحداد تتصدر التريند بعد استغاثتها من حبيبها السابق

تصدرت الفنانة بتول الحداد التريند خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها عبر حسابها الرسمي على “انستجرام” وهي تبكي وفي حالة انهيار، مستغيثة من تعرضها للمطاردة والتهديد من قبل حبيبها السابق.

وكشفت بتول عن تفاصيل صادمة، مؤكدة أنها كانت على علاقة عاطفية ببرلماني سابق، إلا أن العلاقة انتهت منذ فترة، لكنها لا تزال تعاني من ملاحقته وتهديده لها في كل مكان تذهب إليه، حتى أنها أصبحت تخشى العودة لمنزلها، ولقد لاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مشاركة بتول الحداد في رمضان 2025

وشاركت بتول الحداد في موسم رمضان الماضي فى بطولة مسلسل وتقابل حبيب للفنانة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كما شاركت في مسلسل “في لحظة” للفنان أحمد فهمي وآخرين، وجسدت بتول شخصية تدعى سارة وهي تعمل موظفة “ماركيتنج وسوشيال ميديا” فى شركة سيف الزيني والذى يقدم شخصيته الفنان أحمد فهمي لافتة، بأن الشخصية مختلف تمامًا عن جميع ما قدمته من قبل وهي الشخصية الشريرة.

وأضافت بتول بأن أهم شيء في اعتقاد شخصيتها هو جلب المال، فتلجأ إلى بعض سبل الكسب غير المشروع، وذلك بأنها تتبادل البيانات والمعلومات الهامه من شركتها وإرسالها إلى الشركات الأخرى للحصول علي أموال طائلة نظرًا لقوة مركزها الوظيفي، لافتة، بأنها فعليًا من أسرة محدودة الدخل تتضح ملامحها مع تصاعد الأحداث.

وتابعت بتول بأنها تصف نفسها بأنها شخصية ثعبانية أو جاسوسة، حيث إن أولى رغباتها ومتعتها فى الحياة، هي خلق المشاكل بين جميع الأفراد لتقوم بالعديد من الأزمات المتتالية طوال الأحداث.

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