الأحد 23 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

البرومو الرسمي لمسلسل "في لحظة" لأحمد فهمي (فيديو)

أحمد فهمي، فيتو
أحمد فهمي، فيتو

طرحت منصة TOD عبر حسابها على انستجرام البرومو الرسمي لمسلسل “في لحظة” الذي يجمع نخبة من النجوم في مقدمتهم أحمد فهمي وميرنا نور الدين.

https://www.instagram.com/reel/DGbVS-0odag/?igsh=azZ2MW5xbjJlcGtm

وكتب حساب المنصة “بين اللي بنشوفه واللي بنتخيله خيط رفيع… خيط لو اتقطع… كل اللي بنيناه هيتهد “في لحظة”… رمضان ٢٠٢٥ على  #TOD”.

أبطال مسلسل "في لحظة" 

ومسلسل في لحظة من إخراج أحمد خالد وتأليف هشام هلال، ويشارك به مجموعة من النجوم وهم أحمد فهمي، وميرنا نور الدين، ونجلاء بدر، إدوارد، صفاء الطوخي، أحمد ماجد، آيسل رمزي، سارة الشامي، جالا هشام، يوسف عثمان، ويوسف وهبي.

وتدور أحداث المسلسل  في إطار من الرومانسية والانتقام وهو مكون من  30 حلقة وسيعرض خلال شهر رمضان على منصة TOD.

مسلسل نقطة سودة لأحمد فهمي

وعرض مؤخرا للفنان أحمد فهمي مسلسل نقطة سودة الذي شارك في بطولته نخبة من الفنانين، على رأسهم أحمد مجدي، أحمد بدير، سماح أنور، وفاء عامر، نضال الشافعي، ناهد رشدي، ناهد السباعي، سارة سلامة، هدى الإتربي، أحمد خالد صالح، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

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أحمد فهمى أحمد ماجد جالا هشام منصة TOD في لحظة مسلسل في لحظة

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