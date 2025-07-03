الزمالك يرفض رحيل محمود بنتايك للاحتراف الخارجي

أخطر نادي الزمالك لاعبه محمود بنتايك برفض فكرة رحيله للاحتراف الخارجي خلال الفترة الحالية، مؤكدًا تمسك الجهاز الفني باستمراره مع الفريق، نظرًا لحاجة الفريق لخدماته في الموسم المقبل، ضمن خطة دعم الصفوف بالعناصر الشابة المميزة.

ويستعد نادي الزمالك، اليوم، للإعلان بشكل رسمي عن التعاقد مع المدرب البلجيكي يانيك فيريرا لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

فيريرا يبدأ مهمة إعادة البناء

المدرب البلجيكي، البالغ من العمر 44 عامًا، يأتي بخبرة أوروبية متنوعة، سبق له خلالها قيادة عدد من الأندية البلجيكية، بالإضافة إلى تجربة سابقة في الدوري السعودي مع الفتح.

ويأمل الزمالك من خلال هذا التعاقد في فتح صفحة جديدة تعيد الفريق إلى منصات التتويج بعد موسم متقلب.

وأعلن نادي الزمالك عبر قناته الفضائية وصول البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني الجديد لفريق الكرة بالقلعة البيضاء إلى القاهرة في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء.

الجهاز المعاون لفيريرا

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن أسماء الجهاز الفني المنتظر للقلعة البيضاء، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا.

وأتم نادي الزمالك اتفاقه النهائي مع المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا لتولي مسؤولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم، بعد مفاوضات مكثفة خلال الأيام الماضية.

وفي السطور التالية نعرض أسماء الجهاز المعاون في جهاز يانيك فيريرا.

الجهاز الفني للزمالك

البلجيكي يانيك فيريرا.. المدير الفني

الفرنسي بيير باهرل.. مدربًا عامًّا

الفرنسي جوليان لو جو.. محلل أداء.

الصربي يوجوسلاف لازيتش.. مدرب حراس مرمى.

البلجيكي جلين فيركوترين.. معد بدني.

عقد لمدة عامين.. والثاني مشروط

الزمالك سيوقع مع فيريرا على عقد لمدة موسمين، حيث ستكون السنة الأولى ثابتة، بينما السنة الثانية مشروطة بتحقيق أهداف فنية محددة مثل المنافسة على البطولات المحلية والمشاركة في البطولات الإفريقية.

الجهاز الفني بـ 70 ألف دولار

وينص العقد على أن إجمالي راتب فيريرا ومساعديه الأربعة لن يتجاوز 70 ألف دولار شهريًّا، وهو ما يعكس التوازن بين الكفاءة الفنية والميزانية المتاحة للنادي.

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