الخميس 03 يوليو 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية: مصر تجرى اتصالات مكثفة وتبذل الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار فى الإقليم

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا مع أنطونيو غوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، حيث تناول الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية المتسارعة.

التأكيد على الموقف المصري الثابت والداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في   غزة

‏‎وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير جدد التأكيد على الموقف المصري الثابت والداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن والأسري، مستعرضًا فى هذا الخصوص الاتصالات المكثفة التى تجريها مصر مع كافة الأطراف لسرعة التوصل لوقف إطلاق النار.

كما استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية المتواصلة لتأمين نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة، ودار نقاش حول مؤتمر التعافى المبكر وإعادة الإعمار فى غزة المقرر أن تستضيفه مصر عقب التوصل لوقف إطلاق النار بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية.  

استئناف المفاوضات حول البرنامج النووى الإيرانى

‏‎على صعيد آخر، استعرض وزير الخارجية الاتصالات  المكثفة التى تجريها مصر مع جميع الأطراف المعنية لتثبيت وقف إطلاق النار بين إيران واسرائيل واستئناف المفاوضات حول البرنامج النووى الإيرانى، وبما يسهم فى خفض التصعيد، مؤكدًا أن مصر ستواصل اتصالاتها وبذل الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار فى الإقليم.

وتبادل  عبد العاطى الرؤى مع سكرتير عام الأمم المتحدة حول التطورات فى السودان، حيث أكد وزير الخارجية دعم مصر الكامل لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وضرورة تحقيق وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وشدد على أهمية تغليب لغة الحوار والحل السلمي حفاظًا على مقدرات الشعب السوداني الشقيق.

تكثيف الجهود لدعم المسار السياسي وتهيئة الظروف المناسبة

ودعا عبد العاطي المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لدعم المسار السياسي وتهيئة الظروف المناسبة لاستعادة الاستقرار والأمن في السودان.

كما تطرق الاتصال للأوضاع في الصومال، حيث أعرب وزير الخارجية عن دعم مصر الكامل لبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال، مشيرًا إلى أن مشاركة مصر تأتي في إطار التزامها الراسخ بدعم الأمن والاستقرار في الصومال.

وشدد على أن الدور المصري يهدف إلى تمكين مؤسسات الدولة الصومالية ومساعدة المؤسسات الوطنية في التصدي للتهديدات الإرهابية.

كما دعا إلى توفير الدعم الفني والمالي اللازم لها، بما يحقق الأهداف المنشودة للبعثة.

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بدر عبد العاطي أنطونيو غوتيريش الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة غزة الصومالية الاتحاد الأفريقي ايران وإسرائيل

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