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احتفل بحفل زفافه منذ أسبوعين، محطات في حياة لاعب ليفربول الراحل ديوجو جوتا (صور)

حفل زفاف ديوجو جوتا،فيتو
حفل زفاف ديوجو جوتا،فيتو

لقى البرتغالي ديوجو جوتا نجم ليفربول الإنجليزي مصرعه صباح اليوم الخميس إثر حادث سير مروّع وقع في مقاطعة زامورا شمال غرب إسبانيا.

واحتفل ديوجو جوتا بزفافه يوم 22 يونيو بحضور أبنائه الثلاثة.


 وفاة ديوجو جوتا نجم ليفربول الإنجليزي

وبحسب ما أفادت به صحيفة “ماركا” الإسبانية فإن الحادثة وقعت عند الكيلومتر 65 من الطريق السريع A-52، بالقرب من بلدية بالاسيوس دي سانابريا، عندما انحرفت السيارة التي كان يستقلها جوتا لاعب ليفربول صاحب الـ 28 عامًا في ساعة مبكرة من صباح اليوم، برفقة شقيقه أندريه (26 عامًا) وهو لاعب كرة قدم أيضًا عن مسارها، مما أدى إلى اصطدامها واشتعال النيران فيها.

ليفربول توج الموسم الماضي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الـ20 في تاريخه، معادلًا بذلك رقم مانشستر يونايتد كأكثر الأندية تتويجًا باللقب على مدار التاريخ.

وسجل جوتا، 65 هدفًا في مواسمه الخمسة مع ليفربول، وشارك في 182 مباراة وقدّم 22 تمريرة حاسمة، وفي الوقت نفسه، فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة خلال فترة وجوده مع ليفربول.

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