وزير الخارجية يؤكد لنظيره الإيراني أهمية دعم الاستقرار بالمنطقة من خلال الحلول الدبلوماسية

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، اتصالًا هاتفيًّا مع عباس عراقجي وزير خارجية إيران.

وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

وشدد الوزير عبد العاطي على أهمية العمل على تثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود لتحقيق التهدئة وتجنب التصعيد مجددا، بما يسهم فى دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

استئناف المفاوضات الخاصة بالملف النووي الإيراني

واكد وزير الخارجية لنظيره الإيراني أهمية استئناف المفاوضات الخاصة بالملف النووي الإيراني في أسرع وقت، باعتبارها السبيل الأمثل لبناء الثقة وخفض التوترات، مشددا على أهمية دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة من خلال الحلول الدبلوماسية والتفاوض.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن الاستعداد لدعم كافة الجهود الرامية لتحقيق تسوية سياسية تدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.