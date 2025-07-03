الخميس 03 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تمديد الاعتماد الدولي لكلية الصيدلة بجامعة عين شمس حتى 2029

صيدلة جامعة عين شمس،
صيدلة جامعة عين شمس، فيتو
ads

حصلت كلية الصيدلة بجامعة عين شمس على تمديد الاعتماد الدولي من مجلس اعتماد التعليم الصيدلي  (ACPE)، لبرنامجي بكالوريوس الصيدلة (PharmD) والصيدلة الإكلينيكية (PharmD-Clinical Pharmacy)، وذلك حتى 30 يونيو 2029.

وجه محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس الشكر والتقدير إلى وحدة ضمان الجودة ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين وجميع منتسبي الكلية، مشيدًا بتفانيهم ومهنيتهم، التي كانت سبيلًا في تحقيق هذا الإنجاز.

وأكد أن الاعتماد بمثابة شهادة على تقديم كلية الصيدلة أفضل معايير التعليم والبحث العلمي، وهو ما يسهم في رفع تصنيف الجامعة إقليميًا ودوليًا، كما أنه يعد خطوة نحو مزيد من التميز والتقدم في مختلف التخصصات الأكاديمية التي تقدمها الجامعة.

ويعد هذا الاعتماد الدولي شهادة رفيعة المستوى على التزام الكلية بمعايير الجودة العالمية، حيث خضعت البرامج لتقييم شامل ودقيق شمل المناهج الدراسية، وكفاءة أعضاء هيئة التدريس، وجودة الخدمات التعليمية والطلابية، ومدى تحقيق المخرجات التعليمية المرجوة.

ويؤكد هذا التجديد حرص الكلية المستمر على التحسين والتطوير، كما يمثل دفعة قوية لمكانتها محليًا ودوليًا، ويُعزز من فرص خريجيها في سوق العمل العالمي، ويعكس الدور الحيوي الذي يقوم به أعضاء هيئة التدريس الذين أسهموا بجهودهم المخلصة في هذا الإنجاز.

يأتي ذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،وأماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وريحاب عثمان القائم بعمل عميد كلية الصيدلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كليه الصيدلة بجامعة عين شمس التعليم والبحث العلمى التعليم الصيدلي الدراسات العليا والبحوث جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس شئون الدراسات العليا معايير الجودة العالمية

مواد متعلقة

مواعيد فتح باب الالتماسات مرحلة البكالوريوس بتجارة عين شمس

باحث بجامعة عين شمس يفوز بجائزة أفضل رسالة دكتوراه بالفرنسية ويُمثل مصر دوليًا في رومانيا

قواعد قبول شهادات المعادلة العربية والأجنبية بالجامعات الحكومية

تنسيق الجامعات 2025، استثناء 1500 طالب من قواعد القبول الجغرافي

توصيات المؤتمر السنوي الـ53 لقسم طب وجراحة العيون بجامعة عين شمس

الجريدة الرسمية تنشر قواعد القبول بالجامعات

9 صور ترصد جولة وزيري الصحة والطيران بمطار القاهرة لتفقد أجهزة إزالة الرجفان القلبي

شروط التقديم لوظيفة محاسب بشركة مصر للطيران

الأكثر قراءة

بعد موافقة النواب، ضوابط زيادة الأجرة الشهرية بقانون الإيجار القديم

ريبيرو يرفض عودة هذا اللاعب في ميركاتو الصيف

قفزة في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس 3 يوليو 2025

إيرادات كبيرة لـ "أحمد وأحمد" في أول أيام عرضه بالسينمات

الدواجن تسعد المصريين صباح اليوم الخميس

القبض على سائق التريلا المتسبب في حادث دائري البساتين

أخبار مصر: كارثة بدائري المعادي بعد أيام من فاجعة المنوفية، أب بالمنيا يقتل أطفاله بطريقة بشعة، ثورة في الزمالك، الأرصاد تحذر

وزير الخارجية: مصر تجرى اتصالات مكثفة وتبذل الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار فى الإقليم

خدمات

المزيد

قفزة في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس 3 يوليو 2025

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 3-7-2025

أسعار النحاس في البورصات العالمية والأسواق المحلية اليوم الأربعاء

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة الثانية من شهر المحرم 1447

تفسير حلم سقوط الشعر في المنام وعلاقته بمواجهة أزمات مالية ونفسية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 3 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية