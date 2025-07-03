تمديد الاعتماد الدولي لكلية الصيدلة بجامعة عين شمس حتى 2029

حصلت كلية الصيدلة بجامعة عين شمس على تمديد الاعتماد الدولي من مجلس اعتماد التعليم الصيدلي (ACPE)، لبرنامجي بكالوريوس الصيدلة (PharmD) والصيدلة الإكلينيكية (PharmD-Clinical Pharmacy)، وذلك حتى 30 يونيو 2029.

وجه محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس الشكر والتقدير إلى وحدة ضمان الجودة ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين وجميع منتسبي الكلية، مشيدًا بتفانيهم ومهنيتهم، التي كانت سبيلًا في تحقيق هذا الإنجاز.

وأكد أن الاعتماد بمثابة شهادة على تقديم كلية الصيدلة أفضل معايير التعليم والبحث العلمي، وهو ما يسهم في رفع تصنيف الجامعة إقليميًا ودوليًا، كما أنه يعد خطوة نحو مزيد من التميز والتقدم في مختلف التخصصات الأكاديمية التي تقدمها الجامعة.

ويعد هذا الاعتماد الدولي شهادة رفيعة المستوى على التزام الكلية بمعايير الجودة العالمية، حيث خضعت البرامج لتقييم شامل ودقيق شمل المناهج الدراسية، وكفاءة أعضاء هيئة التدريس، وجودة الخدمات التعليمية والطلابية، ومدى تحقيق المخرجات التعليمية المرجوة.

ويؤكد هذا التجديد حرص الكلية المستمر على التحسين والتطوير، كما يمثل دفعة قوية لمكانتها محليًا ودوليًا، ويُعزز من فرص خريجيها في سوق العمل العالمي، ويعكس الدور الحيوي الذي يقوم به أعضاء هيئة التدريس الذين أسهموا بجهودهم المخلصة في هذا الإنجاز.

يأتي ذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،وأماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وريحاب عثمان القائم بعمل عميد كلية الصيدلة.

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