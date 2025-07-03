حبس عاطل بتهمة قتل صديقه في مشاجرة بالمطرية

أمرت نيابة المطرية بحبس عاطل بتهمة قتل صديقه أثناء مشاجرة بينهما في منطقة المطرية، 4 ايام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.



مقتل شاب بالمطرية



تلقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة المطرية يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة بين شخصين وسقوط أحدهما بأحد الشوارع بعزبة شلبي بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب به طعنة نافذة فى القلب، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وبين صديق له، بسبب خلافات سابقة بينهما، وتطور الأمر إلى تشابك بالأيدي، فأخرج القاتل سلاحا أبيض كان بحوزته، ووجه طعنة نافذة إلى صدر المجني عليه، فسقط على الأرض جثة هامدة، فيما تمكن الجاني من الفرار.

استمع فريق من رجال المباحث إلى أقوال شهود العيان من أهالي المنطقة التى شهدت الحادث، فأكدوا أن الجاني والمجني عليه دخلا فى مشاجرة بسبب خلافاتهما السابقة، سقط خلالها المجني عليه قتيلا إثر تلقيه طعنه نافذة فى الصدر، وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة الموجودة فى محيط الحادث.

كثف رجال المباحث جهودهم إلى أن تمكنوا من تحديد هوية المتهم الهارب، ومكان اختبائه، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ألقى الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض عليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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