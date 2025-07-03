أول تحرك من النيابة بشأن واقعة مقتل 3 أطفال على يد والدهم في المنيا

قامت النيابة العامة بمعاينة جثامين الأطفال الثلاثة الذين قُتلوا على يد والدهم باستخدام أداة حادة في قرية زهرة التابعة لمركز المنيا، وأُعد تقرير مفصل عن كل طفل، ونُقلت الجثث إلى مشرحة المستشفى، مع تحرير محضر بالحادثة.

تفاصيل جديدة بحادث أب يقتل أطفاله الثلاثة في جريمة مروعة بالمنيا

نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على الجاني، الذي يُتخذ ضده الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي تفاصيل الجريمة، شهدت محافظة المنيا حادثة بشعة، حيث أقدم والد على إنهاء حياة أطفاله الثلاثة، وتم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

إنهاء حياة أطفاله الثلاثة

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الجريمة، فتوجهت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى الموقع.

ارتكب الجريمة في غياب الأم

تبين أن الجاني، "أ.م" البالغ من العمر 37 عامًا، يعاني من اضطرابات نفسية، وقد ارتكب الجريمة في غياب الأم، التي تركت المنزل منذ أسبوعين بسبب خلافات أسرية.

تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الصدر بالمنيا، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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