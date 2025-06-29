وزير الخارجية الفرنسي: مصممون على الاعتراف بدولة فلسطين

قال جان نويل بارو، وزير خارجية فرنسا، خلال تصريحات صحفية لقناة إل سي آي: لا مبرر لاستمرار العملية العسكرية الإسرائيلية بغزة ولمواصلة احتجاز الرهائن.

وشدد على أن بلاده "مصممة على الاعتراف بدولة فلسطين"، في ظل تصاعد المأساة الإنسانية في قطاع غزة.

ودعا وزير خارجية فرنسا لوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن ووصول المساعدات دون عوائق.

وأشار وزير خارجية فرنسا الي استشهاد 500 وإصابة 4 آلاف من منتظري المساعدات بغزة فضيحة وعار وانتهاك للكرامة الإنسانية.

وأكد الوزير استعداد فرنسا والاتحاد الأوروبي للمساهمة في تأمين وتسهيل عمليات توزيع الغذاء داخل القطاع، في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها السكان.

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