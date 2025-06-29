الأحد 29 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية الفرنسي: مصممون على الاعتراف بدولة فلسطين

جان نويل بارو،فيتو
جان نويل بارو،فيتو

قال جان نويل بارو، وزير خارجية فرنسا، خلال تصريحات صحفية  لقناة إل سي آي: لا مبرر لاستمرار العملية العسكرية الإسرائيلية بغزة ولمواصلة احتجاز الرهائن.

وشدد على أن بلاده "مصممة على الاعتراف بدولة فلسطين"، في ظل تصاعد المأساة الإنسانية في قطاع غزة. 

ودعا وزير خارجية فرنسا لوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن ووصول المساعدات دون عوائق.

وأشار وزير خارجية فرنسا الي استشهاد 500 وإصابة 4 آلاف من منتظري المساعدات بغزة فضيحة وعار وانتهاك للكرامة الإنسانية.

وأكد الوزير استعداد فرنسا والاتحاد الأوروبي للمساهمة في تأمين وتسهيل عمليات توزيع الغذاء داخل القطاع، في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها السكان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل إطلاق النار في غزة الاعتراف بدولة فلسطين جان نويل بارو وزير خارجية فرنسا

مواد متعلقة

أول رد من نتنياهو على دعوة ترامب لعقد اتفاق بشأن غزة

فرنسا: حل الملف النووي الإيراني لن يكون إلا بالحوار

الرئاسة في أسبوع.. السيسي يوجه بتعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص.. يصدق على إطلاق مبادرة "مصر معاكم" للأبناء القصر للشهداء.. ويبحث التصعيد الإسرائيلي في المنطقة مع قادة فرنسا وتركيا وقبرص
ads

الأكثر قراءة

انخفاض ملحوظ في التفاح البلدي والشمام، أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور

أول رد من نتنياهو على دعوة ترامب لعقد اتفاق بشأن غزة

ارتفاع الزبدية والجولك، أسعار المانجو اليوم الأحد في سوق العبور

انخفاض طن النترات العادي 2360 جنيهًا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

الابتلاء بموت الأبناء من أقسى التجارب، حادث الطريق الإقليمي يذكر علاء مبارك بوفاة نجله

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع البصل وورق العنب والخيار في سوق العبور

هل تأويل الرؤى علم أم هبة من الله؟ تعرف على رأي الشعراوي (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد

انخفاض ملحوظ في التفاح البلدي والشمام، أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور

شروط مزاولة نشاط التمويل العقاري وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

يتعاطى مخدرات وتجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين.. مفاجآت صادمة في تحقيقات حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تعقد 318 مجلسًا فقهيا حول ضوابط بناء الأسرة في الإسلام (ًصور)

هل تأويل الرؤى علم أم هبة من الله؟ تعرف على رأي الشعراوي (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 29 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية