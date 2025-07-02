فريق طبي بالإسكندرية ينجح في إنقاذ حياة طفلة تعاني من عيوب خلقية بالمخ

تمكّن فريق طبي مشترك من مستشفى رأس التين العام بمحافظة الإسكندرية تحت قيادة الدكتورة نفيسة عبد الفتاح ومستشفى برج العرب تحت قيادة الدكتور وليد مختار من إنقاذ حياة طفلة مولودة في عمر رحمي ٣٧ أسبوعًا، كانت تعاني من صعوبة في التنفس نتيجة التهاب رئوي حاد، بالإضافة إلى عيوب خلقية بالمخ والجهاز العصبي (استسقاء بالمخ وقيلة سحائية).

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتورة هالة يوسف مدير عام الطب العلاجي وفي إطار السعي المستمر نحو تحسين مستوى الخدمات الطبية داخل مستشفيات مديرية الشؤون الصحية.

وحرص الفريق الطبي على تقديم خدمات علاجية متميزة، تتماشى مع أعلى معايير الجودة والرعاية الصحية، بما يحقق أفضل النتائج الممكنة للمرضى.

ياتى ذلك فى إطار إنجاز طبي جديد يعكس جهود مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية في تقديم الرعاية المتخصصة للأطفال حديثي الولادة،

تم احتجاز الحالة في وحدة الحضّانات، ووُضعت على جهاز تنفس صناعي حتى تحسنت حالتها واستقرت المؤشرات الحيوية، ثم جرى تنسيق دقيق بين أقسام (المبتسرين – جراحة المخ والأعصاب – جراحة التجميل – التخدير) لإجراء تدخل جراحي لإصلاح العيوب الخلقية بالجهاز العصبي والمخ.

وتتم متابعة حالة الطفلة حاليًا داخل قسم الأطفال بإشراف الدكتورة ريهام عبد اللطيف رئيس قسم الأطفال بمستشفى رأس التين، لضمان استمرار التحسن والرعاية اللازمة.

وقد شارك في هذا الإجراء بتناغم كامل كلًا من:الدكتور وليد مختار استشاري التخدير ومدير مستشفى برج العرب والدكتور محمد رفعت استشاري جراحة المخ والأعصاب، والدكتور محمد سويد استشاري جراحة التجميل والدكتور كريم ممدوح أخصائي جراحة التجميل وفريق التمريض إيمان محمد وياسمين إبراهيم.

وقد أعربت الدكتورة غادة ندا عن تقديرها البالغ للفريق الطبي المشارك، مشيدة بالجهود المبذولة والتعاون المثمر بين المستشفيات، والذي كان له الدور الأساسي في إنقاذ حياة الطفلة.

وأكدت وكيلة الوزارة أهمية استمرار التكامل وتبادل الخبرات الطبية بين الفرق داخل المستشفيات لتحقيق أفضل نتائج صحية للمرضى ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة بالإسكندرية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.