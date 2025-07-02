وزيرة التضامن تلتقي المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف"

عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعا مع الدكتورة زينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف"، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بمدينة العلمين الجديدة.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تهنئة زينة توكل على صدور قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتعيينها مديرة تنفيذية لصندوق “قادرون باختلاف”، مؤكدة الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لهذا الصندوق الذي يتولى التنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص للمساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة.

صندوق "قادرون باختلاف"

وتناول الاجتماع استعراض مهام عمل الصندوق الذي تم إنشاؤه تأكيدًا على حرص رئيس الجمهورية على ضمان حقوق ذوي الإعاقة وجعلهم شريكًا أساسيًا في الوطن، والعمل علي ضمان الرعاية الصحية والتعليمية وتوفير فرص العمل من أجل المشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني، فضلا عن العمل على إصدار اللوائح التنظيمية لصندوق "قادرون باختلاف" بالاشتراك مع مجلس الوزراء في هذا الشأن، والعمل على تفعيلها خلال الفترة المقبلة.

مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الصندوق لديه العديد من المهام، كالعمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغليهم لتوفير حياة كريمة لهم، والتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع ودعم تمويل الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي، فضلا عن العديد من المهام الأخرى لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن جانبها أكدت المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف أن الفترة المقبلة ستعمل على وضع الهيكل الإداري للصندوق وبدء مرحلة العمل، مثمنة ثقة القيادة السياسية في اختيارها لتولى مهام المديرة التنفيذية لهذا الصندوق الهام، ومؤكدة أنها ستتعاون مع كافة المؤسسات والجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل تحقيق أهداف الصندوق ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

هذا وقد حضر الاجتماع المستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وهشام محمد مدير مكتب الوزيرة.

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