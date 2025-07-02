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حوادث

إحالة دعوى التلاعب بوثائق التأمين الدولاري على الحياة لـ الدائرة الثامنة

شركات التأمين
شركات التأمين

قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري، إحالة الدعوى المقامة ضد شركتي لتأمينات الحياة وذلك في الدعوى المطالبة بإلغاء تراخيص الشركتين بسبب اتهامات بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من التزاماتها تجاه العملاء بعد تغير سعر الصرف للدائرة الثامنة.

شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري

تأتي الدعوى  بناءً على شكوى تقدم بها طبيب، يمثله  الدكتور هاني سامح المحامي، أكد فيها أن شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل وعد بتعويض قدره 60 ألف دولار عند الوفاة.

 إلا أن الشركة رفضت الوفاء بالتزاماتها، مدعية أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بسبب تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية مع تهديد بإلغاء الوثيقة.

بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب

طالبت الدعوى، التي أقامها الطبيب عبر محاميه هاني سامح، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص شركتى  وإلزام الشركتين برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.

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