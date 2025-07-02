ماراثون الانتخابات يبدأ مبكرًا في نقابة الموسيقيين.. دعوى عاجلة أمام القضاء الإداري ضد النقيب.. وعضو بالنقابة: «تم منعي من الترشح دون مبرر قانوني»

تشهد نقابة المهن الموسيقية أزمة قانونية جديدة بين الفنان حسام عزت، عضو النقابة بشعبة البيانو، وبين نقيب المهن الموسيقية، على خلفية رفض تجديد عضويته وحرمانه من الترشح في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة.

وقد أقام المحامي عمرو عبدالسلام، وكيلًا عن عزت، دعويين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيهما بوقف تنفيذ قرار النقيب بعدم تجديد عضويته لعام 2025، وإلزام النقابة بإصدار بطاقة العضوية له، وإدراج اسمه ضمن قائمة المرشحين للانتخابات المقبلة.

وقالت الدعوى: إن الفنان حسام عزت عضو عامل بالنقابة، ومقيد تحت رقم (10156)، ويحمل بطاقة عضوية لعام 2024. لكن في مطلع 2025، فوجئ برفض النقابة قبول سداد اشتراكه السنوي وإصدار بطاقة عضوية جديدة، دون مبرر قانوني.

وحسب نص الدعوى، فإن عزت تقدم بإنذار رسمي لنقيب الموسيقيين يوم 3 يناير 2025، يعرض فيه سداد قيمة الاشتراك السنوي، إلا أن النقيب رفض دون مبرر، مما اضطره لتحرير محضر رسمي رقم 260 لسنة 2025، ثم إقامة دعوى قضائية حملت رقم 65512 لسنة 79 ق شق عاجل.

وفي تطور جديد، أصدرت النقابة في 15 يونيو 2025 قرارًا بفتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي، وحددت الفترة من 22 إلى 24 يونيو لتلقي طلبات الترشح.

وتوجه وكيل الفنان عزت لتقديم أوراق الترشح يوم 22 يونيو، إلا أن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات رفضت قبول الطلب بحجة عدم وجود بطاقة عضوية سارية للعام 2025، رغم تقديم إنذار عرض الاشتراك كمستند قانوني.

وعليه، قام الفنان بتحرير محضر جديد رقم 1802 لسنة 2025 إداري عابدين، لتوثيق واقعة منعه من الترشح رغم استيفائه للشروط القانونية.

واستندت الدعوى إلى قانون إنشاء نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية رقم 35 لسنة 1978، والذي يُلزم النقابة بتوفير بطاقة عضوية لكل عضو عامل حال استيفائه للشروط ودفع الاشتراك، كما تنص المادة 12 من القانون على وجوب إخطار العضو المتأخر عن السداد قبل شطب عضويته، وهو ما لم تلتزم به النقابة وفقًا للدعوى.

كما قالت: إن الفنان عزت يتمتع بكامل الشروط القانونية التي تؤهله للترشح، كونه عضوًا عاملًا، ويمتلك المؤهل والتاريخ المهني اللازم.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار النقيب باعتباره قرارًا سلبيًّا يخالف القانون والدستور، ويُهدر حق الفنان في ممارسة العمل النقابي والترشح للانتخابات، وهو ما يتعارض مع مبادئ المساواة والعدالة.

وقد جاء في مذكرة الدعوى أن القرار المطعون عليه توافر فيه ركنا الجدية والاستعجال، مما يستدعي من المحكمة الاستجابة لطلبات الطاعن بصفة عاجلة لحين الفصل في الشق الموضوعي.

وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير، لم تُصدر نقابة المهن الموسيقية أي بيان رسمي بشأن هذه الأزمة أو توضيح أسباب رفض تجديد عضوية حسام عزت أو قبوله في سباق الانتخابات.

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