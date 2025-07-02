الأربعاء 02 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

المطرب الشاب "شو" يطرح كليب جديدا بعنوان "كاريزما"

شو
شو

طرح الفنان الشاب "شو" أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “كاريزما” والتي تم إطلاقها بالتزامن مع إصدار الفيديو كليب الخاص بها، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حيث تمزج بين الأنواع الموسيقية الشبابية في الشرق الأوسط مثل الهيب هوب والريغيتون، والعناصر التقليدية اليابانية من حيث الآلات والرقص.

 

أغنية كاريزما

تم تصوير أغنية "كاريزما" في ضريح ساروي بمدينة كوتو بطوكيو، والكليب شارك فيه نخبة من الفنانين اليابانيين منهم، شينوبو كاواشيما، وهارومو إيماي، ومينامي ناكاغاوا.

 

 

يذكر أن المطرب "شو" هو موسيقي ومهندس صوت مصري، درس المسرح والهندسة الصوتية في القاهرة، ثم حصل على درجة في إدارة الأعمال الموسيقية من الولايات المتحدة الأمريكية، وعمل كمنتج موسيقي في استوديو الفنان الراحل أحمد منيب، وقدم العديد من الأغنية التي حققت نجاحا لا بأس به، وحيا بعض الحفلات الموسيقية داخل وخارج مصر.

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المطرب شو أحمد منيب أغانى

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