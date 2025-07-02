محافظة الإسكندرية: استمرار أعمال تخطيط طريق الكورنيش

أعلنت محافظة الإسكندرية عن استمرار أعمال تخطيط طريق الكورنيش وفقًا للكود المصري لمعايير تنسيق عناصر الطرق.

يأتى ذلك في إطار تكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية لقسم التخطيط بإدارة مرور الإسكندرية، استعدادا لموسم الصيف وإظهار المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

تم استكمال أعمال التخطيط الأرضي للحارات المروية بطريق الكورنيش بمناطق (سيدي جابر -كليوبترا - سبورتنج -الشاطبي)، مما سيسهم في إظهار الشوارع بالشكل الجمالي والحضاري اللائق بالإسكندرية، بالإضافة إلى إظهار خطوط مسارات السيارات والتي تسهم بدورها في تقليل الحوادث وتسهيل الحركة المرورية بالطرق الرئيسية.

من الجدير بالذكر؛ أنه تم الانتهاء من أعمال تخطيط طريق الكورنيش في الاتجاهين البحري والقبلي بالكامل بداية من دوران المحروسة وحتى دوران ستانلي، وكوبري سيدي جابر طريق الكورنيش وكذلك تخطيط إشارات عبور مشاه (سوميد - فندق ٢٦ يوليو - وإشارة فندق الفور سيزون).

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