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أخبار مصر

"داود" يبحث مع رئيسي جامعتي بنها وحلوان تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

استقبل الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر؛ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها؛ لبحث أفق التعاون العلمي المشترك؛ دعمًا لخطة الدولة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م في إطار تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى.

رئيس جامعة الأزهر يلتقي رئيسي جامعتي بنها وحلوان بهدف تعزيز التعاون العلمي 
 

ورحب الدكتور سلامة داود بالضيفين الكريمين في رحاب جامعة الأزهر، وأوضح أن اللقاء يهدف إلى تعزيز البحث العلمي وتبادل الخبرات والمعرفة، وتطوير البرامج الدراسية؛ لتلبية احتياجات سوق العمل، وتنمية مهارات الطلاب والأكاديميين.

وأشار إلى أن التعاون يشمل أيضًا تنظيم مؤتمرات، وورش عمل، وتبادل الطلاب والأساتذة، وبناء شراكات علمية متميزة؛ لتحسين جودة التعليم والابتكار وربطه بسوق العمل وحاجات المجتمع، انطلاقًا من أن الجامعات هي القاطرة الحقيقية للتنمية.

وأكدت جامعة الأزهر أن ذلك يأتي دعمًا لجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو النهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي والعلاقات العلمية والاجتماعية، وانطلاقًا من رسالة مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر.

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