تخصيص 316 قطعة أرض بمنطقة "الرابية" في قرعة علنية بالشروق

أجرى المهندس بسام محمد فضل "رئيس جهاز مدينة الشروق" القرعة العلنية اليدوية العاشرة لتسكين العملاء طبقًا للمخططات التفصيلية المعتمدة بمنطقة "الرابية".



أجريت القرعة طبقًا للموعد المعلن بالجرائد الرسمية، وذلك للعملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها.

شملت القرعة تخصيص 316 قطعة أرض بمنطقة "الرابية"، وهي:

- 150 قطعة للشريحة مساحة 209م²

- 85 قطعة للشريحة مساحة 276م²

- 58 قطعة للشريحة مساحة 400م²

- 14 قطعة للشريحة مساحة 500م²

- 9 قطع للشريحة مساحة 600م

أضاف رئيس الجهاز أنه تم استقبال المواطنين بداية من الساعة العاشرة صباحًا لإجراء عملية تسجيل الحضور، وتم غلق الأبواب في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا للبدء في إجراء القرعة العلنية بحضور مسؤولي الهيئة.

وتم السماح بحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية وأصل إيصال السداد.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مساء أمس، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع حدائق تلال الفسطاط بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة، وذلك بحضور الشركات المنفذة واستشاري المشروع ومسئولي الوزارة والجهاز المركزي للتعمير.

وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الإسكان أهمية المتابعة الدورية بالمشروع والانتهاء منه في المدة المحددة، حيث استعرض الوزير خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لكافة مكونات المشروع ومنها منطقة المغامرة، والأعمال الجارية بها، ونسب التنفيذ، وفي هذا الصدد وجه الوزير بتكثيف الزراعات مع إجراء تعديلات في حالة الحاجة لذلك، كما تابع الوزير الموقف الخاص بالأعمال في منطقة التلال والتي تم تكثيف أعمال الزراعة بها.

وتابع الوزير الأعمال الجارية في منطقة النهر بكافة مراحل التنفيذ، حيث وجه الوزير بزراعة جانبي النهر، كما استعرض الموقف الخاص بالمنطقة الاستثمارية والحدائق التراثية ومنطقة الأسواق ومنطقة القصبة.

وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس شريف الشربيني، بتكثيف العمالة ومراجعة الأعمال فيما يخص الزراعة والانتهاء من الأعمال بها، والالتزام الكامل بما تم التوافق عليه وتحديده مع الشركات المنفذة بشأن كافة الأعمال والمواعيد المحددة للانتهاء منها، والتعامل الفوري مع الشركات المتقاعسة، مطالبًا الشركات بالتواصل الفوري عند وجود أي تحديات للتغلب عليها والتنسيق بين كافة المسئولين عن المشروع والتكاتف للانتهاء من المشروع في موعده.

جدير بالذكر أن مشروع حدائق تلال الفسطاط، يقع على مساحة (500) فدان، ويجري تنفيذه فى موقع مركزى بقلب القاهرة التاريخية (كان يستخدم سابقًا مقلبا للمخلفات)، وتعتبر من الحدائق الأكبر من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط، ويتضمن المشروع عددًا من الأنشطة التي تعتمد على إحياء التراث المصري عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة، فضلًا عن مجموعة من الأنشطة الثقافية والتجارية والخدمات الفندقية والمسارح المكشوفة، بالإضافة إلى منطقة آثار وحفريات قديمة، ومنطقة حدائق تراثية، كما تتوسطها هضبة كبيرة تتيح التواصل البصري الفريد مع أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين ومآذن القاهرة.

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