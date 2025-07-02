خطوات الحصول على قرض 5 ملايين جنيه من بنك مصر

يتساءل العديد من عملاء بنك مصر عن كيفية الحصول علي قرض 5 ملايين جنيه في أيام.

وقال مسؤولون بنك مصر بأنه متاح تمويل أي مشروع بالفعل وذلك في حالة استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة علمًا بأن تمويل المشروعات الصغيرة Express هو منتج تمويل (قروض / مرابحات) لعملاء بنك مصر الحاليين سواء منشآت فردية أو شركات الأشخاص وأيضًا العملاء الجدد منشآت فردية.

يقوم البنك بتمويل المشروعات الصغيرة القائمة قروض متوسطة الأجل بفترة سداد تصل إلى ٥ سنوات ويبدأ التمويل من مائة ألف جنيه مصري وحتى 5 ملايين جنيه مصري.

ويمكن للعملاء تقديم طلبهم عبر الإنترنت للحصول على تمويل المشروعات الصغيرة بنك مصر أونلاين، إذا كان مشروعهم بحاجة لتمويل شراءمعدات/آلات جديدة أو مخزون/مواد خام. وللتقديم اضغط علي الرابط التالي: https://bnkmsr.com/3zHEFGs

ومن جانب آخر حدد بنك مصر مزايا المحفظة الإلكترونية BM Wallet للعملاء، حيث تقدم المحافظ الإلكترونية مجموعة متنوعة من خدمات الدفع، ويتم فتحها عبر الهاتف المحمول.

وأطلق بنك مصر خدمة المحافظ الإلكترونية BM Wallet لمساعدة العملاء على تنفيذ معاملاتهم المالية اليومية بسهولة ويسر.



المزايا والخصائص:

يمكن فتحها للعملاء وغير العملاء بالبنك.

المحفظة فيها خدمة فوري لدفع كافة أنواع الفواتير.

إمكانية السحب والإيداع من ال ATM.

يشترط لاستخراج المحفظة أن لا يقل السن عن 21 سنة.

غير متوفر بها بطاقة افتراضية.

متوفر بها استقبال حوالات.

يمكن ربطها ببطاقات ( Debit ) بطاقة الخصم المباشر،( Credit ) بطاقة الائتمان،( Prepaid ) بطاقة مدفوعة مقدمًا.

ومن جانب آخر يعد رقم الحساب الدولي IBAN هو وسيلة تحويل للاموال بين العملاء تضمن إتمام التحويل بسهولة وسرعة دون أخطاء ويساعد على تجنب الأخطاء التي تتسبب في تأخير وصول التحويلات البنكية.

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