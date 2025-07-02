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حوادث

الداخلية تكشف حقيقة فيديو "تعنت رجل مرور مع سائق ميكروباص" وتوضح ملابسات الواقعة

المتهم، فيتو
المتهم، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو انتشر مؤخرًا، تضمن ادعاء أحد الأشخاص بتعنت رجل مرور ضده، والتعدي عليه، ورفض تسليمه سيارته بالمخالفة للقانون.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 28 يونيو 2025، وأثناء تنفيذ حملة مرورية بدائرة قسم شرطة بولاق، تم ضبط سيارة "ميكروباص" مملوكة لإحدى السيدات، كانت منتهية التراخيص، وكان قائدها يقودها دون حمل أية مستندات أو تراخيص قيادة، حيث ترك السيارة بمكان الضبط وانصرف.

افتعل مشادة مع أحد رجال المرور مدعيًا تعنته ضده 

وفي وقت لاحق، حضر قائد السيارة، والذي تبيّن أنه الشخص القائم على تصوير مقطع الفيديو المتداول، وطلب استلام المركبة دون تقديم أي مستند قانوني يثبت أحقيته، ثم افتعل مشادة مع أحد رجال المرور مدعيًا تعنته ضده ورفضه تسليمه السيارة بالمخالفة للقانون.

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عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وهو سائق مقيم بمحافظة الجيزة.

 وبمواجهته أقر بملكيته للسيارة بموجب عقد ابتدائي، وأفاد بأنه قام بتصوير الفيديو المشار إليه في محاولة لمنع اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة المختصة.

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وزارة الداخلية حملة مرورية فيديو متداول سائق ميكروباص المرور

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