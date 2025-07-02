صناعة النواب توافق على اتفاقية لاستخراج الذهب بـ "السكري"

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد السلاب، وبمشاركة مكاتب لجان الطاقة والبيئة والخطة والموازنة والشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة سنتامين المركزية للتعدين (ش. م. م) Centamin Central Mining SAE لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري.



الحصول على حق استغلال منطقة قطاع السكري

وتهدف الاتفاقية إلى قيام الشركة بالحصول على حق استغلال منطقة قطاع السكرى بالصحراء الشرقية لاستخراج الذهب والمعادن المصاحبة له لمدة ثلاثين عاما، مع تحمل الشركة كافة التمويلات المالية للمشروع والتزام الشركة فى كافة أنشطتها التعدينية بإجراء تقييم لمدى تأثير التعدين على البيئة فى حدود المنطقة وكذلك التزامها بحماية البيئة والصحة والسلامة العامة والتزامها بشراء السلع والخدمات والمنتجات المحلية المعروضة فى مصر.

كما جاءت الاتفاقية متوافقة مع نصوص الدستور بمنح هذا الاستغلال حتى ثلاثين عاما، لاسيما وأنها تهدف إلى تحقيق الرخاء الاقتصادى بالبلاد وتشغيل الأيدى العاملة.



دفع عملية الاقتصاد الوطنى

وأكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، أهمية الاتفاقية في دفع عملية الاقتصاد الوطنى للأمام من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتشغيل الشركات وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية عن طريق نقل الخبرات الدولية إليهم وجعل مصر مركز اقليمى للتعدين فى منطقة الشرق الأوسط.

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