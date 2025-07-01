التضامن تتلقى تبرعًا بـ38 مليون جنيه لصالح أسر ضحايا حادث طريق المنوفية

تلقت وزارة التضامن الاجتماعي تبرعًا من أحد رجال الأعمال المصريين لصالح أسر ضحايا حادث طريق أشمون الذي وقع الجمعة الماضي.



وبلغت قيمة التبرع 38 مليون جنيه بواقع 2 مليون جنيه لأسرة كل ضحية، وتقوم الوزارة بالتعاون مع المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بإيصال قيمة ذلك التبرع لأسر الضحايا.



ووجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لرجل الأعمال على تبرعه لأسر الضحايا، مؤكدة أن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي أنهت كافة الإجراءات الخاصة بالتبرع تمهيدًا لتسليمها لأسر الضحايا.



وكان الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، قد شهد الجمعة الماضي، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، ما أسفر عن مصرع 18 فتاة، والسائق، وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وذلك أثناء توجههم إلى أماكن العمل بنظام اليومية.

يشار إلى أن رجل الأعمال المتبرع طلب من الوزارة عدم الإفصاح عن اسمه وتسجيل التبرع من فاعل خير.

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