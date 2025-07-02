"الجبهة الوطنية" يحدد 5 آليات لاختيار مرشحي مجلس الشيوخ

عقد حزب الجبهة الوطنية اجتماعا برئاسة د. عاصم الجزار رئيس الحزب تم خلاله مناقشة استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ التي سيتم فتح باب الترشح عليها السبت المقبل.

وناقش الاجتماع، آليات اختيار المرشحين والتأكيد على ضرورة تمتعهم بالنزاهة والكفاءة المهنية والسياسية والقدرة على التواصل المجتمعي والشعبية بما يعكس هوية الحزب وأفكاره وأهدافه.

استكمال الهيكل التنظيمي في معظم المحافظات

وشدد الاجتماع على أنه تم استكمال الهيكل التنظيمي في معظم المحافظات من أجل دعم مرشحي الحزب في انتخابات الشيوخ المقبلة، سواء في القائمة، أو في الفردي بعدد من المحافظات، كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة قانونية من الكوادر القانونية في الحزب لمراجعة عملية استيفاء الأوراق مع المرشحين والتواصل معهم خلال إجراءات العملية الانتخابية حتى نهايتها، لضمان أن يلتزم مرشحي الحزب بكل الإجراءات القانونية دون أي اختراق، حيث يسعى الحزب للمشاركة في العملية الانتخابية بنزاهة وشرف والإلتزام بالقانون وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات والأعراف والتقاليد.

ومن المقرر أن يعقد الحزب عدد من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة للانتهاء من برنامج الحزب فى الانتخابات ودعم مرشحيه.

وحضر الاجتماع السيد القصير الأمين العام وكلا من د.علي عبد العال واللواء محمود شعراوي والنائب محمد أبو العنيين نواب رئيس الحزب والمستشار علاء فؤاد،والفريق طارق سلام أمناء الأمانات النوعية والنائب أحمد أباظة واللواء محمد عصام والنائبة إيمان العجوز نواب الأمين العام

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