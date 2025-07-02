بعد تألقه بمونديال الأندية، لودي يضع الهلال السعودي وإنزاجي في مأزق كبير

وضع اللاعب البرازيلي رينان لودي، الظهير الأيسر لفريق الهلال السعودي، مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، في مأزق بعد تألقه اللافت في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

تألق لودي يحرج الهلال السعودي قبل صفقة ثيو هيرنانديز

لودي كان أساسيا في جميع مباريات الهلال الأربعة التي خاضها حتى الآن، ونجح في أن يكون أحد أهم العناصر التي قادت فريقه للدور ربع النهائي.

والدور الأبرز ظهر في مواجهة مانشستر سيتي التي حسمها الهلال (4-3)، حيث شارك لودي على مدار 120 دقيقة كاملة في مركزين مختلفين: قلب الدفاع ثم الجناح الأيسر في الدقائق الأخيرة، حيث أسهم في تسجيل هدف الانتصار التاريخي بعرضية مثالية، استغلها زميله سافيتش برأسية رائعة، تصدى لها حارس السيتي، ثم حولها البرازيلي ماركوس ليوناردو في الشباك.

أرقام لودي مع الهلال السعودي أمام مانشستر سيتي

وبحسب موقع "سوفا سكور" لإحصائيات كرة القدم، فإن لودي حصل على ثالث أعلى تقييم بين لاعبي الهلال ضد مان سيتي، بواقع 7.7 درجة من 10، بالتساوي مع السنغالي كاليدو كوليبالي.

وتزامن تألق لودي اللافت في مباراة السيتي والبطولة بشكل عام، بوضع الهلال الرتوش الأخيرة على صفقة الفرنسي ثيو هيرنانديز، نجم ميلان، المتوقع أن يحل بدلا منه في قائمة الموسم الجديد.

حلول أمام الهلال السعودي في أزمة رحيل لودي

وبالتالي، فإن لودي وضع إنزاجي في مأزق كبير، وهو التخلص من النجم البرازيلي بعد هذا المستوى المميز، أو إبلاغ "الزعيم" بالتراجع عن صفقة هيرنانديز.

والحل الأصعب هو الإبقاء على اللاعب البرازيلي في ظل قدوم هيرنانديز والتخلص من أجنبي آخر.

يذكر أن إنزاجي خرج في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، وأشاد بجميع لاعبيه، وعلى رأسهم الخط الخلفي بأكمله بقيادة لودي.

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